La OTAN analiza la retirada de tropas estadounidenses de Alemania y pide mayor inversión europea en defensa

La OTAN está trabajando con Estados Unidos para entender los detalles de la retirada de 5.000 soldados estadounidenses de Alemania. La alianza militar subraya la necesidad de que Europa aumente su inversión en defensa y asuma mayor responsabilidad en su seguridad.

Bruselas (EFE). - La Organización del Tratado del Atlántico Norte, conocida como OTAN , se encuentra actualmente en un proceso de diálogo y coordinación con los Estados Unidos para comprender a fondo los detalles del reciente anuncio realizado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Este anuncio se refiere a la retirada de aproximadamente 5.000 soldados estadounidenses que se encuentran desplegados en bases militares ubicadas en Alemania. La información fue proporcionada por una portavoz de la alianza militar durante la jornada de este sábado.

Allison Hart, la portavoz de la OTAN, comunicó a través de sus canales oficiales en redes sociales que la organización está trabajando estrechamente con las autoridades estadounidenses para obtener una comprensión clara y precisa de los aspectos relacionados con esta decisión sobre la presencia militar en territorio alemán. Hart enfatizó que este ajuste en la distribución de tropas resalta la importancia crucial de que los países europeos continúen incrementando su inversión en el ámbito de la defensa y asuman una mayor proporción de la responsabilidad en lo que respecta a la seguridad colectiva.

Asimismo, señaló que se están observando avances significativos desde que los aliados acordaron, en la cumbre de la OTAN celebrada en La Haya el año pasado, destinar el 5% de su Producto Interno Bruto (PIB) a gastos de defensa. La portavoz de la OTAN expresó su confianza en la capacidad de la alianza para mantener una disuasión y defensa efectivas a medida que se produce esta transición hacia una Europa más fortalecida dentro de una OTAN más robusta.

El Departamento de Defensa de los Estados Unidos, conocido como el Pentágono, informó previamente sobre la inminente retirada de los mencionados 5.000 soldados de Alemania, un proceso que se llevará a cabo en un plazo de seis a doce meses. Este anuncio se produce en un contexto de críticas expresadas por el canciller alemán, Friedrich Merz, en relación con la supuesta falta de una estrategia clara por parte de Washington para abordar su conflicto con Irán, así como la percepción de una "humillación" infligida al régimen de Teherán por las acciones de Estados Unidos.

La retirada parcial de tropas estadounidenses de Alemania era considerada una posibilidad, pero el anuncio oficial del Pentágono subraya la necesidad imperante de que Europa asuma un papel más activo y responsable en la salvaguarda de su propia seguridad. En este sentido, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, declaró que es fundamental que la OTAN se vuelva más europea para poder mantener su carácter transatlántico.

Pistorius enfatizó que los países europeos deben asumir una mayor responsabilidad en la protección de su propia seguridad. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, reafirmó el compromiso de España como un aliado confiable de la OTAN y aseguró que las bases militares españolas utilizadas por Estados Unidos están operando con total normalidad, manteniendo una comunicación fluida y constante con las autoridades estadounidenses.

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