La organización pide un nuevo mandato electoral para acometer reformas estructurales de fondo que requieren reunir la fuerza política suficiente para acometerlas. El mundo atraviesa una transformación de enorme magnitud y es necesario reforzar la autonomía estratégica en ámbitos como la educación, la energía, la productividad y la innovación.

La organización pide un nuevo mandato electoral para acometer reformas estructurales de fondo que requieren reunir la fuerza política suficiente para acometerlas. El mundo atraviesa una transformación de enorme magnitud.

La revolución tecnológica, la nueva geopolítica, la transición energética, la competencia internacional y la presión demográfica están redefiniendo las bases de la prosperidad, la seguridad y la influencia de los países. Quien no se adapte a esta nueva realidad quedará rezagado. Para ello, es necesario reforzar la autonomía estratégica en ámbitos como la educación, la energía, la productividad, el mercado de trabajo y la innovación.

Sin este esfuerzo, nuestro país corre el riesgo de afrontar el nuevo ciclo histórico con estructuras e incentivos heredados de un tiempo ya agotado. La polarización y el deterioro del capital institucional debilitan la capacidad efectiva de gobierno y dificultan precisamente esas decisiones de largo plazo que el país reclama. El problema no reside en saber qué reformas son necesarias, sino en reunir la fuerza política suficiente para impulsarlas.

Es exigible renovar el ejercicio del poder de los ciudadanos para elegir a sus representantes políticos y dotar al Gobierno de la fuerza que las circunstancias exigen





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