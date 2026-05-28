La Oreja de Van Gogh se prepara para su aterrizaje en Madrid mientras Leire Martínez gana 'Mask Singer'

La exvocalista de La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez, gana 'Mask Singer' y da carpetazo a la banda horas antes de su gran aterrizaje en Madrid. La artista se desenmascara como Clavel, al mismo tiempo que el grupo se prepara para sus conciertos en la capital.

La exvocalista de La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez , gana ' Mask Singer ' y da carpetazo a la banda horas antes de su gran aterrizaje en Madrid .

La artista se desenmascara como Clavel, al mismo tiempo que el grupo se prepara para sus conciertos en la capital. La cantante se ha alzado con la victoria en la quinta edición del programa y se ha llevado a casa la máscara dorada tras una temporada intensa.

Los investigadores han destacado lo bien que lo ha hecho durante toda la temporada, pues desde el primer momento fue evidente que quien se ocultaba tras la caracterización de Clavel se dedicaba profesionalmente a la música. Leire ha puesto la guinda a su paso por 'Mask Singer' con un improvisado dueto en directo con Ruth Lorenzo. En esta gran final, otras tres personalidades han sido desenmascaradas: Nacho Duato era Momia, Vicky Martín Berrocal era Troglodita y David Cantero, Jirafa.

Mientras tanto, La Oreja de Van Gogh está a punto de hacer su aterrizaje en Madrid, con tres conciertos programados en el Movistar Arena de la capital. La banda donostiarra, liderada por Amaia Montero, se prepara para ofrecer sus mejores actuaciones en la ciudad. La cantante de 49 años ha reconocido que las críticas de los haters no ayudan en este momento, pero ha asegurado que no se dejará llevar por ellas.

Ha aprovechado su visita a la capital para hacer algunas compras y desconectar antes del primer concierto. La artista se quedará en Madrid como mínimo hasta el domingo, pues será ese día cuando concluyan sus actuaciones en esta ciudad. La abrupta salida de Leire al polémico regreso de Amaia ha sido un tema de debate entre los fans de la banda.

Tras la ruptura inesperada, Leire se ha sincerado sobre cómo lo ha vivido en numerosas entrevistas, pero también en su canción, primer single de su disco en solitario, que aborda el dolor que sintió en esta situación. Muy pronto comenzaron los rumores sobre el posible regreso al grupo de Amaia, quien meses atrás había vuelto a subirse al escenario junto a Karol G para interpretar su música.

El año pasado, la noticia que sus fans esperaban por fin se hizo realidad, y la banda confirmó su vuelta con una gira conjunta que celebra su 30 aniversario, aunque con una baja, la del guitarrista y compositor Pablo Benegas, que no les acompaña en esta fase. La propia cantante se aseguró de desmentir las críticas recibidas por los conciertos de Barakaldo, asegurando que no se planteaba abandonar la gira.

La banda donostiarra se prepara para ofrecer sus mejores actuaciones en Madrid, con tres conciertos programados en el Movistar Arena de la capital. La abrupta salida de Leire al polémico regreso de Amaia ha sido un tema de debate entre los fans de la banda. La propia cantante se aseguró de desmentir las críticas recibidas por los conciertos de Barakaldo, asegurando que no se planteaba abandonar la gira





HOLAFashion / 🏆 41. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

La Oreja De Van Gogh Leire Martínez Mask Singer Amaia Montero Madrid

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La carrera electoral del Real Madrid vivirá su primer gran enfrentamiento públicoFlorentino Pérez y Enrique Riquelme presentarán oficialmente sus respectivas candidaturas para presidir el club blanco en unas elecciones históricas

Read more »

Madrid invierte 6,6 millones para facilitar el pago con tarjeta en los tornos del MetroEl consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, cifra en 6,6 millones de euros la inversión realizada para poner en marcha esta funcionalidad. En la...

Read more »

Adulto toca y besa a menor en Madrid, artista sudafricana detenida por presunta agresión sexualDos testigos alertaron a la Policía Municipal de haber visto a un adulto tocando y besando a una menor en un banco del centro de Madrid. Gabrielle Goliath, la artista sudafricana censurada en la Bienal de Venecia por defender la causa palestina, fue detenida el pasado sábado por presuntamente agredir sexualmente a una menor de 15 años. El director teatral, que tiene una por agresión, acoso sexual y coacciones a 14 mujeres desde 2024, fue arrestado por la Policía Municipal de Madrid cerca de la plaza de Cibeles, después de que unos viandantes avisaran de que estaba realizando tocamientos a una adolescente.

Read more »

Enrique Riquelme: 'Vemos un grandísimo riesgo de que estas sean las últimas elecciones del Real Madrid'El empresario alicantino y candidato a la presidencia del Real Madrid se presenta en un vídeo, a la vez que alertó sobre el riesgo de que se privatice el club blanco.

Read more »