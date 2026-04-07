La Operación Kitchen y el Caso Mascarillas: Dos Caras de la Corrupción Política en España

El análisis de dos casos de corrupción en España que involucran a figuras del Partido Popular (PP) y del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), destacando las estrategias para encubrir la corrupción, la justicia selectiva y las implicaciones políticas.

Él no sabía nada, oiga. M. Rajoy era sordo, ciego y mudo, una postura que también defendía María Dolores de Cospedal. Ninguno de los dos se sentará en el banquillo de los acusados, donde ya están desde este lunes el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su exnúmero dos, Francisco Martínez, quien, en un intento desesperado por no asumir la responsabilidad solo, se declaró un simple “pringao”.

Se está juzgando la operación Kitchen, un episodio oscuro de la democracia que, para la derecha, hoy se considera en peligro y que antes era un ejemplo de “buen hacer”. Se revela un Gobierno, el del PP, que empleó las estructuras del Estado para ocultar su corrupción sistémica. Espiaron, robaron, destruyeron información de ordenadores, contrataron a un falso cura para asaltar una vivienda, utilizaron fondos reservados y pusieron a una red de policías corruptos a su servicio para evitar que Luis Bárcenas, su extesorero, revelara la verdad sobre la caja B del partido. Trece años han pasado desde entonces y los dirigentes de Feijóo aseguran desconocer lo sucedido, enfocándose en la actualidad en la supuesta corrupción de Sánchez y su gobierno, señalando principalmente a Ábalos, Koldo y sus asociados. Los juicios comienzan esta semana, algo que los jueces ven como casualidad y los escépticos como causalidad, sugiriendo que los tiempos de la justicia se adaptan a la conveniencia política. Es incomprensible que, tras más de una década desde que el Ministerio del Interior, liderado por Fernández Díaz, estableciera una red de corrupción para encubrir los ingresos y donaciones opacas del PP, y ahora se juzgue al exministro de Fomento socialista y a su asesor por un supuesto amaño en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia, en un plazo tan corto. Preocupan los plazos y la magnitud de los casos, ambos condenables porque no hay mayor indignidad que lucrarse con el suministro de material sanitario esencial durante una pandemia que causó decenas de miles de muertes en España. Ábalos, además de ser ministro de Fomento, fue secretario de Organización del PSOE y hombre de confianza de Sánchez, lo que lleva al PP a responsabilizar al presidente y exigir su dimisión. El PP, a su vez, está implicado en el caso mascarillas de la Diputación de Almería, con 32 imputados por presuntas irregularidades en la contratación de obras menores entre 2016 y 2021. Las declaraciones de los implicados se realizarán entre el 28 de mayo y el 26 de junio, tras las elecciones andaluzas, buscando evitar interferencias en los comicios a los que se presenta Juanma Moreno a la reelección, sin que nadie le haya responsabilizado por la corrupción de sus subordinados. Si Sánchez sabía, ocultó y debe dimitir, la misma lógica debería aplicarse al presidente de la Junta, aunque la comparación entre ambos casos es inapropiada porque no hay punto de comparación entre usar a la policía para tapar la financiación ilegal de Gürtel y los contratos de mascarillas. La red de corrupción que anidó en el PP ha dejado más de 100 condenados a penas de cárcel, muchos antiguos líderes del partido. Sin embargo, Rajoy mantenía que no sabía nada. En diciembre de 2021, declaró no tener conocimiento de la operación Kitchen para robar documentación a Bárcenas y evitar la publicación de información comprometedora. Negó conocer la caja B y a Villarejo, a quien, curiosamente, tenía una “magnífica opinión”. No dijo nada sobre Cospedal, aunque la Audiencia Nacional tenía en su poder grabaciones de Villarejo con la exsecretaria general del PP que demostraban su participación en las maniobras para sabotear la investigación de la caja B. Esta documentación fue ignorada por los jueces Manuel García Castellón y Antonio Piña, que instruían la macrocausa contra Villarejo. Cospedal fue brevemente imputada, pero evitó el banquillo gracias al archivo de la causa contra ella en 2021 por parte de García Castellón, contradiciendo a los fiscales Anticorrupción, lo que también impidió investigar a Mariano Rajoy, quien nunca fue investigado. Un año después, El País reveló nuevos audios incriminatorios contra Cospedal, pero el mismo juez se negó a reabrir el caso





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