La operación bikini: un ciclo de dietas milagro y riesgos para la salud

Cada primavera resurge la operación bikini, un fenómeno que impulsa prácticas peligrosas para adelgazar rápidamente. Expertos advierten sobre los riesgos físicos y mentales, y la necesidad de hábitos saludables sostenibles.

Cada primavera la misma historia se repite: la llegada del buen tiempo y la necesidad de mostrar el cuerpo despiertan el deseo de perder peso rápidamente.

Es la llamada operación bikini, un término que se ha popularizado en las últimas décadas y que hace referencia a un conjunto de prácticas a menudo peligrosas destinadas a adelgazar en el menor tiempo posible. Dietas milagro, ayunos restrictivos, sesiones de ejercicio extenuantes y tratamientos estéticos de dudosa eficacia son algunas de las estrategias que muchas personas adoptan con la esperanza de lucir un cuerpo idealizado.

Sin embargo, los expertos alertan de que estos métodos no solo son insostenibles a largo plazo, sino que pueden acarrear graves consecuencias para la salud física y mental. La presión social por alcanzar unos estándares de belleza a menudo inalcanzables empuja a individuos de todas las edades a someterse a estos rituales anuales, perpetuando un ciclo de frustración y riesgo.

El origen del término operación bikini es incierto, pero ya se utilizó en un artículo científico del Hospital Universitario Doctor Negrín de Gran Canaria en 2003, lo que sugiere que su popularización debió ocurrir a finales de los años 90. Desde entonces, el enfoque ha sido el mismo: una carrera contrarreloj para perder mucho peso en poco tiempo, algo que solo se consigue mediante prácticas potencialmente peligrosas.

La operación bikini representa, en realidad, una gran industria que explota la insatisfacción corporal. Gimnasios, marcas de suplementos, clínicas estéticas y dietistas oportunistas se benefician de este fenómeno estacional. La percepción de la belleza varía con el tiempo, pero siempre se imponen unos patrones normativos que la mayoría de la población no puede alcanzar de forma natural. En los años 90, por ejemplo, se llevaba la delgadez extrema, acuñándose el término 'heroin chic'.

Hoy, los ideales pueden ser más diversos, pero la presión por un cuerpo tonificado y sin imperfecciones sigue vigente. La operación bikini promete resultados rápidos que solo se consiguen mediante métodos drásticos, ignorando que la salud no entiende de atajos. La nutricionista Ojeda señala que muchos de estos enfoques están diseñados simplemente para vender productos como batidos depurativos o barritas energéticas, y que los hábitos saludables deben construirse y mantenerse durante todo el año.

De lo contrario, el fracaso está asegurado. Además, la autopercepción corporal es fundamental: cuando cae la satisfacción con el cuerpo, también decae la valoración global que la persona hace de sí misma. Este efecto se observa en diferentes grupos de edad, lo que indica que la importancia de la imagen corporal es transversal en la sociedad. Más allá del plano físico, la operación bikini tiene un impacto psicológico profundo.

La insatisfacción corporal no solo afecta la autoestima, sino que puede desencadenar trastornos alimentarios. La combinación de restricción cognitiva severa y episodios de descontrol, como los atracones, genera un ciclo de pérdida y ganancia de peso conocido como efecto yo-yo. Un estudio de 2020 describe que muchas personas que viven permanentemente a dieta alternan entre un control rígido y el descontrol absoluto, acompañado de una preocupación constante por el peso.

Esta dinámica no solo es frustrante, sino que también cronifica el problema. Ojeda advierte que el estrés y la presión social hacen que el cuerpo acumule reservas, contradiciendo el objetivo de adelgazar. La operación bikini, lejos de ser una solución, perpetúa una relación tóxica con la comida y el propio cuerpo. La clave está en adoptar cambios sostenibles, aceptar la diversidad corporal y priorizar la salud integral frente a cánones efímeros.

La concienciación sobre hábitos saludables nunca ha sido tan alta, pero no todo el mundo posee los recursos económicos o de tiempo para dedicar a su salud. De hecho, la mala alimentación, la falta de descanso y el sedentarismo suelen ser consecuencias directas de la precariedad.

Por ello, en lugar de caer en la trampa anual de la operación bikini, los expertos recomiendan construir una relación equilibrada con el cuerpo durante todo el año, basada en la alimentación consciente, el ejercicio moderado y el bienestar emocional





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