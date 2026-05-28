La ONU inaugura en Valencia su Laboratorio de Gobernanza de la IA inspirado en la encíclica papal

La ONU ha lanzado en Valencia un laboratorio para impulsar una gobernanza global de la inteligencia artificial, priorizando seguridad y derechos humanos, con inspiración en la encíclica del Papa León XIV.

La Organización de las Naciones Unidas ha inaugurado en Valencia su Laboratorio de Gobernanza de la Inteligencia Artificial para la Humanidad, una iniciativa que busca impulsar una gobernanza global de la IA, priorizando la seguridad, los derechos humanos y la interoperabilidad entre diferentes marcos regulatorios.

El laboratorio, que nace inspirado en la reciente encíclica papal sobre inteligencia artificial del Papa León XIV, servirá como plataforma de comunicación entre gobiernos, empresas, comunidad científica y sociedad civil, apoyando la implementación de políticas y el Pacto Digital Global. La inauguración tuvo lugar en un acto presidido por el subsecretario general de la ONU y Enviado Especial para las Tecnologías Digitales y Emergentes, Amandeep Singh Gill, quien destacó que este es el primer centro digital de la ONU aprobado por la Asamblea General.

El laboratorio estará dirigido por la española Ana García Robles y comenzará sus actividades con los Diálogos de Valencia, una serie de encuentros que reunirán a expertos para debatir sobre gobernanza, interoperabilidad e implementación de la IA. Gill explicó que el contexto que ha precedido a la creación de este laboratorio es el Pacto Digital Global, que tomó decisiones importantes para establecer un panel científico internacional independiente sobre IA, y donde el liderazgo de España fue fundamental.

El laboratorio busca evitar que la regulación vaya siempre detrás de la tecnología, especialmente en la era de la IA generativa, y para ello trabajará en dos caminos paralelos: la interoperabilidad de la gobernanza de la IA, con diferentes leyes a nivel estatal o continental que requieren un lenguaje común y una taxonomía compartida, y el análisis de la práctica de la gobernanza, observando cómo investigadores, empresas emergentes y establecidas están implementando las reglas. En su discurso, Gill hizo referencia a la encíclica papal, que habla de la necesidad de desarmar la IA y evitar el síndrome de la burbuja, y subrayó que la IA debe servir a la paz y a las personas.

El laboratorio pretende generar conocimiento práctico para políticas más ágiles, asegurando que la innovación en la gobernanza avance al mismo ritmo que la innovación tecnológica. La iniciativa cuenta con una capacidad de centro de datos muy significativa en el edificio valenciano, y se espera que sea un referente mundial para la cooperación internacional en materia de IA, inclusiva, práctica y arraigada en principios compartidos





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