La ONU alerta: la inteligencia artificial tiene una huella de agua y tierra que amenaza la sostenibilidad

Un nuevo informe de la ONU advierte que la expansión de la inteligencia artificial no solo implica un enorme consumo de energía, sino también un uso intensivo de agua y suelo, con impactos que se agravan en regiones con estrés hídrico como España. Para 2030, los centros de datos de IA podrían consumir el 3% de la electricidad mundial y 9,3 billones de litros de agua anuales. Se hace necesario planificar su desarrollo considerando estos factores ambientales más allá de la eficiencia tecnológica.

La directora de la Guardia Civil comparece en el Senado tras reconocer que se reunió tres veces con Leire Díez. Ese es un titular que no guarda relación con el tema principal de la noticia, que se centra en el impacto ambiental de la inteligencia artificial.

La ONU alerta que la inteligencia artificial consume agua, tierra y energía, lo que agrava la crisis climática y de recursos. Para 2030, los centros de datos que soportan la IA podrían consumir casi el 3% de la electricidad mundial y 9,3 billones de litros de agua al año. El informe advierte que medir solo las emisiones de CO₂ no basta; la IA tiene huellas de agua y territorio que afectan especialmente a regiones vulnerables.

No se trata de una tecnología abstracta que no tiene consecuencias físicas. Detrás de cada modelo, cada imagen generada y cada centro de datos hay servidores, chips, refrigeración, electricidad, suelo. El informe, publicado por el Instituto de Agua, Medio Ambiente y Salud de la Universidad de Naciones Unidas, sostiene que la inteligencia artificial no es solo un software. También es un sistema material, con costes ambientales medibles en carbono, agua y territorio.

La cifra más llamativa mira a 2030. Según la ONU, los centros de datos que sostienen la inteligencia artificial podrían consumir 945 teravatios hora de electricidad al año y aproximadamente el doble del consumo anual de Francia en 2025. La huella hídrica asociada a esa electricidad podría alcanzar 9,3 billones de litros de agua en 2030, una cantidad equivalente a las necesidades domésticas básicas anuales de 1.300 millones de personas en el África subsahariana. Ahí aparece la advertencia para España.

En un país que ya encadena sequías, restricciones, estrés hídrico y conflictos por el uso del suelo, la expansión de centros de datos y de la inteligencia artificial implicará un aumento en la demanda de recursos clave: emisiones, agua y tierra. Y esas huellas no siempre se reducen al mismo tiempo. Una fuente baja en carbono puede necesitar más agua o más superficie, según su tecnología y ubicación.

El informe advierte de que evaluar la sostenibilidad de la IA con una única métrica puede esconder daños desplazados a regiones con estrés hídrico, menor protección ambiental o comunidades que no reciben los beneficios de esa infraestructura. Algunos centros de datos utilizan refrigeración líquida o sistemas evaporativos para mantener los servidores a temperaturas seguras, especialmente en zonas calurosas.

El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente recuerda que los impactos sobre el agua varían según la tecnología, el clima y la localización. Los centros de datos consumieron unos 415 TWh en 2024, alrededor del 1,5% del consumo global de electricidad. El cambio más importante es que el gasto ya no se concentra solo en entrenar grandes modelos.

La ONU señala que la inferencia, es decir, el uso cotidiano de la IA, puede representar entre el 80% y el 90% del consumo energético total de la IA. Eso cambia el debate. No se trata únicamente de cuánta energía necesitó un modelo para nacer, sino de cuánta consume su uso masivo en aplicaciones cotidianas como administraciones, buscadores, asistentes, generadores de imagen y sistemas automatizados. El informe también distingue entre tareas.

Una consulta de chat consume mucho menos que un vídeo complejo, pero frente a esa tarea sencilla, el volumen de consultas dispara el impacto total. Además, existe una huella territorial asociada a la electricidad de los centros de datos que podría superar los 14.500 kilómetros cuadrados para 2030. A eso se suma el ciclo de vida del hardware y las cadenas de suministro globales.

El PNUMA recuerda que los centros de datos generan residuos electrónicos y dependen de materiales cuya extracción puede provocar impactos ambientales importantes. El informe recomienda medidas como integrar los centros de datos en la planificación energética e hídrica, evaluar el impacto acumulado de las instalaciones y diseñar modelos más eficientes desde el inicio.

El mensaje para España es claro: la IA puede ayudar a predecir incendios, optimizar redes eléctricas, mejorar diagnósticos o modelar sequías, pero su desarrollo debe ir acompañado de una evaluación rigurosa de su huella de carbono, agua y territorio, para no agravar los problemas Ambientales ya existes.





elcultural / 🏆 24. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Inteligencia Artificial Huella Hídrica Centros De Datos Cambio Climático Consumo De Agua

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El paso de León XIV por España, goleada a la polarización y deberes para todosLa visita de siete días del papa León XIV en España nos ha dejado momentos memorables. Con un recorrido por cuatro provincias y decenas de actos, se pudieron escuchar hasta una veintena de discursos del pontífice con el foco puesto en lo político, lo social y lo religioso.

Read more »

Radisson busca doblar su cifra de hoteles en España hasta 2030Radisson se propone alcanzar los treinta hoteles en España a finales de esta década, aunque ve margen para dar otro salto más adelante, frente a los doce que tiene actualmente...

Read more »

Musk augura un billón de dólares de ingresos para SpaceX en 2030Elon Musk ha asegurado que su compañía SpaceX puede alcanzar un billón de dólares de ingresos en 2030, lo que supondría multiplicar por más de 50 la cifra registrada el...

Read more »

Reino Unido se prepara para recortar el mandato de venta de vehículos eléctricos del 80% al 50% para 2030El Gobierno de Starmer suavizará este porcentaje ante la realidad del mercado, así como por las presiones de la industria automovilística y los sindicatos. Más información: Europa moviliza 200.

Read more »