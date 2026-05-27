La ONCE celebra su sorteo diario más longevo, el Cupón Diario, que se lleva a cabo semanalmente de lunes a jueves. Si se aciertan los cinco números y la serie, el premio es de 500.000 euros.

La ONCE celebra su sorteo diario más longevo, el Cupón Diario , que se lleva a cabo semanalmente de lunes a jueves. Si se aciertan los cinco números y la serie, el premio es de 500.000 euros.

Además, se puede optar a un premio de 500.000 euros al acertar la serie. El sorteo permite ganar 500.000 euros al acertante de las 5 cifras y la serie. El Cupón Diario comenzó en 1938 y, 50 años después, se formó la Fundación. En ese tiempo, el sorteo se realizaba de manera independiente en las diversas provincias de España y el precio del cupón era de 10 céntimos.

Se podía participar en el sorteo Super Once, que permite elegir desde 5 hasta 11 números distintos de la matriz que tiene 80 números. Los premios varían en función de los números y la cantidad de la apuesta por boleto. Al jugar en el sorteo del Super Once de la ONCE, se puede ganar hasta un millón de euros por cada apuesta de 11 números, por el precio de 1€.

Se pueden optar al bote final hasta en tres ocasiones a lo largo del día: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. Existen 7 tipos de apuestas según la cantidad de números elegidos: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5. El número ganador de la Bonoloto de hoy es el 11, 18, 22, 26, 28 y 31, siendo el número complementario el 3 y el reintegro el 9, con un bote de 600.000 euros.

El sorteo del miércoles 27 de mayo de 2026 es el más longevo de la organización y se celebra semanalmente de lunes a jueves





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