La ONCE aclara retención fiscal de premios del Sorteo 11/11 2026

La ONCE explica cómo se aplica la retención fiscal a los premios del Sorteo 11/11 2026, indicando que solo los premios superiores a 40.000 euros están sujetos a impuestos y que el ganador recibe el importe neto directamente.

El organismo deportivo ONCE ha publicado los criterios exactos de retención fiscal que se aplican al Sorteo 11/11 de 2026. La información explica que a los premios superiores a 40.000 euros se les retendrá un 20 % sobre el importe que excede esa cifra, mientras que los premios iguales o inferiores a 40.000 euros entran libres de impuestos.

Mecanismo de aplicación de la retención

Durante el Sorteo 11/11 de la ONCE de 2026, cada premio se calcula por separado. Si el valor del premio supera los 40.000 euros, la Comunidad de Madrid retiene el 20 % del exceso. El valor exento siempre será de 40.000 euros y se paga íntegramente al ganador.

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Por ejemplo, en los premios de 1.000.000 de euros, los primeros 40.000 euros están exentos y el 20 % se aplica sobre los 960.000 euros restantes, resultando en una retención de 192.000 euros. Así, el vencedor recibirá la cantidad restante como pago neto.

Perspectiva de los jugadores y la ONCE

Los participantes del sorteo no tienen que realizar trámites sucesivos para cubrir la retención fiscal, ya que el importe que reciben ya incluye la deducción de Hacienda. La aclaración de la ONCE garantiza que los ganadores no enfrenten sorpresas fiscales cuando cobren sus premios.

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La ONCE ha enfatizado que, a diferencia de otros sorteos, el Pago se efectuará ya con la retención aplicada, evitando complicaciones posteriores.

Impacto práctico para los ganadores y próximos pasos

Los jugadores que obtengan premios menores a 40.000 euros podrán recibir el monto total sin resistencia fiscal. En caso de premios superiores, la retención se ejecuta automáticamente al momento de la acreditación del premio, y el ganador recibe el saldo neto sin necesidad de presentarse a trámites adicionales ante la autoridad tributaria.

Para los próximos Sorteos 11/11, la ONCE mantendrá el mismo esquema de retención, asegurando claridad y transparencia para los participantes. Los resultados de la edición de 2026 ya están disponibles en la web oficial de la ONCE y se pueden comprobar de manera directa mediante la verificación del décimo.