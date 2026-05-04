La OMS estudia trasladar el crucero con hantavirus a Canarias para su desinfección

El Gobierno de Canarias confirma que la OMS evalúa la posibilidad de trasladar el crucero afectado por el hantavirus a un puerto canario para su desinfección, mientras los pasajeros podrían desembarcar en Cabo Verde. La decisión final sobre el puerto de destino recae en el Ministerio de Transportes, aunque el Gobierno autonómico expresa su preocupación por el impacto en el turismo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) está evaluando la posibilidad de trasladar el crucero afectado por el hantavirus a un puerto de Canarias para proceder a su desinfección, según han confirmado fuentes del Gobierno de Canarias a ABC.

De acuerdo con las mismas fuentes, el plan contempla que los turistas que se encuentran a bordo del barco desembarquen en Cabo Verde, donde permanecerían en cuarentena. Sería parte de la tripulación la encargada de trasladar la embarcación hasta España, por lo que el crucero llegaría sin pasajeros.

La decisión final sobre el puerto de destino recae en el Ministerio de Transportes, ya que la competencia corresponde a la Autoridad Portuaria Nacional, lo que significa que la comunidad autónoma no tiene autoridad para determinar el lugar de atraque. Actualmente, se está considerando que el destino del barco sea Canarias, probablemente el puerto de Santa Cruz, por razones de operatividad, aunque no se descarta ningún otro puerto.

Esta decisión, aunque será aceptada por la administración autonómica, no es de su agrado debido a los posibles efectos negativos en el turismo. El Área de Sanidad Exterior de la Delegación del Gobierno en Canarias, dependiente del Gobierno de España, mantiene contacto con varios organismos ante la posibilidad de que, como propone la naviera, se elija el archipiélago para el atraque del barco.

El Gobierno autonómico también ha establecido comunicación con las diferentes administraciones involucradas para disponer de toda la información necesaria y coordinar adecuadamente la eventual llegada del crucero. Si finalmente Cabo Verde se opone al desembarco de los pasajeros y estos tienen que descender en Canarias, el Gobierno regional recuerda que solo dispone de una cama para pacientes con estas características en todo el archipiélago.

En el conjunto del Estado, hay una decena de camas repartidas en distintos hospitales, lo que obligaría a un traslado médico por vía aérea. El resto de pasajeros, si se confirma que no están infectados, podrían ser repatriados a sus lugares de residencia





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