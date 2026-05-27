La OMS alerta sobre la "colisión catastrófica" entre el brote de ébola y el conflicto en la República Democrática del Congo

El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que el brote de ébola en Ituri, RDC, avanza más rápido que la respuesta debido al conflicto armado, que desplaza poblaciones, corta corredores sanitarios y pone en riesgo a los trabajadores de primera línea. Se han registrado más de 200 muertes, pero pocas confirmaciones de laboratorio, y la variante Bundibugyo carece de vacunas. Países vecinos han restringido viajes y se necesitan urgentemente más pruebas y diagnóstico.

La República Democrática del Congo enfrenta una grave situación sanitaria con un brote de ébola en la provincia de Ituri que avanza más rápido que la respuesta, según advirtió el director de la Organización Mundial de la Salud, doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus .

El conflicto armado en el este del país genera una "colisión catastrófica entre enfermedad y conflicto", dificultando la labour de los trabajadores humanitarios, el rastreo de contactos y la confianza comunitaria. Tedros, que visitará el país miércoles, solicitó un alto el fuego inmediato para permitir el acceso seguro de los equipos médicos. El brote, causado por la variante Bundibugyo, no cuenta con vacunas ni tratamientos específicos, y la confirmación de casos es limitada por la falta de pruebas.

Hasta el momento, se han registrado más de 200 muertes, aunque solo 17 han sido confirmadas en laboratorio. Unas 3.600 personas son seguidas como contactos. Países como Estados Unidos, Canadá y Bahamas han impuesto restricciones de viaje. Médicos Sin Fronteras señala que la inseguridad y las dificultades de transporte en Ituri retrasan la distribución de suministros y pruebas, por lo que "vamos por detrás del virus".

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades incrementará su presencia sobre el terreno





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