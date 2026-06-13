La OMS advierte: no más de 25 gramos de azúcar al día, seis cucharaditas

La Organización Mundial de la Salud recuerda la importancia de limitar el consumo de azúcares añadidos a menos de 25 gramos diarios. El texto explica la diferencia entre azúcar natural y añadido, la presencia oculta de azúcar en muchos alimentos y las características del azúcar blanco y moreno, destacando que ambos deben consumirse con moderación.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece un límite claro: no se deben superar los 25 gramos de azúcar al día, lo que equivale aproximadamente a seis cucharaditas.

Esta cantidad puede alcanzarse fácilmente, por ejemplo, al endulzar un yogur o una taza de café. Sin embargo, muchas personas podrían creer que cumplen con esta recomendación, cuando en realidad consumen más azúcar del que imaginan debido a la presencia de azúcares añadidos ocultos en numerosos alimentos cotidianos, incluso en aquellos que no percibimos como dulces.

Es fundamental diferenciar entre los azúcares naturalmente presentes en alimentos integrales, como la fruta fresca, y los azúcares añadidos que se incorporan durante el procesamiento industrial. Optar por fruta natural y, en el caso de las frutas enlatadas, elegir aquellas envasadas en su propio jugo sin jarabes ni almíbar, es una decisión más saludable. Una gran variedad de productos, incluidos muchos salados, contiene ingredientes como jarabe de maíz, fructosa, miel o jarabe de agave en su composición.

Todos estos son carbohidratos en forma de azúcar que contribuyen al consumo total diario. Con frecuencia, la industria alimentaria emplea estrategias de marketing que resaltan atributos como "0% grasa" para desviar la atención del alto contenido en azúcares añadidos, los cuales son muy calóricos y pueden ser perjudiciales en exceso. Aunque algunos endulzantes naturales como la miel aportan compuestos bioactivos y energía de forma más natural, no deben consumirse sin moderación.

El azúcar blanco, compuesto principalmente por sacarosa (99%), se obtiene de la caña de azúcar o la remolacha azucarera mediante un proceso de refinamiento que elimina prácticamente todos los nutrientes originales, dejando solo calorías (4 calorías por gramo) y un sabor dulce intenso. Su naturaleza de carbohidrato simple permite una absorción rápida, provocando picos bruscos en los niveles de glucosa en sangre y un riesgo de hipoglucemia reactiva posterior.

El azúcar moreno también proviene de la caña de azúcar o la remolacha, pero su elaboración es ligeramente diferente: contiene restos de melaza que le dan su color característico, ya que no se purifica completamente hasta obtener solo sacarosa. No obstante, su índice glucémico también es alto, lo que significa que eleva rápidamente los niveles de glucosa e insulina en sangre, pudiendo generar esa sensación de "bajón" o fatiga.

A veces, el azúcar blanco se oscurece artificialmente añadiéndole melaza o caramelo, por lo que es importante no confiar ciegamente en la apariencia. La recomendación de la OMS no implica eliminar por completo el azúcar de la dieta, sino consumirlo con moderación. Aunque el azúcar moreno puede contener trazas de minerales, su carga calórica y su efecto sobre el metabolismo son muy similares a los del azúcar blanco, por lo que ambos deben restringirse dentro de una alimentación equilibrada.

Este recordatorio es crucial para tomar decisiones informadas sobre el consumo de endulzantes y detectar los azúcares ocultos en los productos envasados





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