La ola de calor se acerca a España: ¿qué podemos esperar?

Las temperaturas en España van a estar por encima de los 35 grados de forma generalizada a partir de este fin de semana. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado que se superarán los 35 grados de forma generalizada y los 40 grados en áreas del norte y del sur del país.

Las temperaturas en España van a estar por encima de los 35 grados de forma generalizada a partir de este fin de semana, en la que previsiblemente se convertirá en la primera ola de calor para la salud y para el medio ambiente, aunque los españoles empiecen a acostumbrarse a verlo superado.

Si en la década de los 90, los españoles apenas sufrían 13,7 jornadas con una temperatura media por encima de los 35 ºC; en 2020-2025 fueron 24,3 jornadas, casi el doble. En 2022, que ostenta el récord, llegaron a ser 30,7, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), analizados por. En España, traspasar los 35 grados de media ha pasado de ser poco frecuente a ser habitual en verano.

Los datos aportados son una media de registros máximos en todo el país, pero al poner la lupa sobre localidades concretas se ven situaciones aún más extremas. Ha habido estaciones que pasan prácticamente todo el verano con temperaturas máximas por encima de los 35 grados: hasta 76 días de los 92 que abarcan junio, julio y agosto. Los veranos en España, poco a poco, han indo sumando grados.

En los años 90, donde fija la referencia el análisis de eltiempo.es, lo normal era tener 22,6º de media. El año pasado, esta cifra fue de 25,1º. Añadir dos grados en una media significa un gran salto: implica vivir muchos más días bajo temperaturas más extremas y sufrir noches menos frescas.

De hecho, en el histórico verano de 2003, con una ola de calor a nivel europeo que causó más de 3.000 muertes solo en España, la media de temperatura en la Península fue de 23,2º. Hoy nos parecería un estío normal e incluso tirando a fresco. El aumento del calor en verano empezó siendo progresivo, pero los datos muestran una aceleración en la actual década.

Por ejemplo, los días con una media de temperatura máxima por encima de los 35 apenas habían sumado 2,6 jornadas en los 2010 frente a los que se registraban en los 90. La cifra añade hasta 10,6 jornadas solo una década después, a partir de 2020. Esto se debe a que los cuatro veranos más cálidos en España han sido los cuatro últimos: 2025, 2022, 2023 y 2024.

También los días que dan una media por encima de los 40 grados se han triplicado solo en los últimos seis años respecto a la media histórica, pasando de un día a tres. Los días cálidos se han multiplicado y, además, baten récords por encima de lo que sería normal en un mundo sin calentamiento global.

Según el 'Informe sobre el Estado del Clima 2025', presentado esta semana por la Aemet, en el decenio comprendido entre 2016 y 2025 los récords de días cálidos fueron 32 veces más frecuentes que los de días fríos: 221 récords de días cálidos frente a 7 de días fríos. El valor esperable teórico hubieran sido 51 récords de cada tipo en ese período, por lo que los récords de días cálidos han sido cuatro veces más frecuentes de lo esperable en la última década, mientras que los de días fríos han sido casi ocho veces menos frecuentes que el valor teórico.

Las radiografía también muestra un cambio muy claro en las noches, que ya no refrescan igual. Ahora acostarse cuando el termómetro se sitúa todavía a 32 grados, por ejemplo, no es raro. Y desde esos registros se hace muy complicado lograr un alivio nocturno.

Sin embargo, en los años 90 apenas se registraban 10,3 noches al año en las que la temperatura media no bajaba de los 20 grados. En los 2000 la media apenas había cambiado (11,1 noches); y en los 2010 ya se añadían casi dos jornadas extra al subir a 12,1 noches. Pero es entre 2020 y 2025 cuando más se nota el cambio, ya que la media alcanza las 16,6 noches tropicales.

El año pasado, esa cifra escaló incluso a las 20. Las noches de verano en las que el termómetro baja de los 15° se están reduciendo también. En 2025 se registraron solo 30,3 de esas noches frescas de media, el mínimo histórico de la serie, frente a medias de más de 45 días en los años 90 y 2000.

La predicción meteorológica para los próximos días indica que este fin de semana puede llegar la primera ola de calor del verano. Se superarán los 35 grados de forma generalizada y los 40 grados no solo en puntos del sur como pueden ser los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, sino también en áreas del norte como el Cantábrico oriental y el valle del Ebro, ha dicho el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo.

Solo a partir del miércoles y sobre todo del jueves de la próxima semana podrían comenzar a descender las temperaturas, aunque la predicción todavía puede cambia





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