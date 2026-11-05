La ola azul latina: Demócratas ganan Texas y el Congreso con apoyo hispano

El voto latino impulsó una victoria histórica para los demócratas en Texas y el Congreso, desplazando a Trump con un aumento del 11% en el apoyo partidista desde 2024.

La comunidad latina en Estados Unidos ha demostrado un poder político sin precedentes al impulsar una significativa victoria para el Partido Demócrata en las recientes elecciones de medio mandato. Este cambio dramático en las preferencias electorales contribuyó decisivamente a la recuperación demócrata del control de ambas cámaras del Congreso, marcando un punto de inflexión crítico en la política nacional.

Hace apenas dos años, el panorama electoral sugirió que la tendencia inicial podría consolidarse a favor de los republicanos, respaldando incluso la observación histórica de Ronald Reagan sobre la simpatía conservadora de los latinos. En las elecciones presidenciales de 2024, el expresidente Donald Trump logró un resultado históricamente alto entre los votantes hispanos, acumulando cerca del 48% del apoyo total en esa coyuntura.

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Los analistas políticos atribuyeron ese triunfo pasado principalmente a promesas concretas de blindar la frontera frente a la inmigración irregular, así como a propuestas de mejora económica y una retórica enfocada en valores conservadores compartidos. En numerosos condados de mayoría hispana distribuidos por toda la geografía estadounidense, aquel resultado representó la culminación de una tendencia que se había iniciado durante la pandemia.

Cambio radical en el apoyo al Partido Demócrata

Sin embargo, la actual dinámica electoral presenta un escenario completamente opuesto para los republicanos, evidenciado por el aumento de once puntos porcentuales en el apoyo latino hacia los demócratas en comparación con 2024. Las encuestas de salida realizadas por el consorcio integrado por la Associated Press y otros grandes medios confirman que este incremento ha borrado completamente la ventaja que Donald Trump había conseguido en su reelección.

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Mike Madrid, estratega político y cofundador de The Lincoln Project, describió este fenómeno en la red social X como una desalineación a toda máquina, destacando la complejidad del voto latino. Madrid ha argumentado durante largo tiempo que existe una desalineación partidaria que explica el comportamiento pendular del electorado hispano, señalando que los latinos actualmente no confían en ninguno de los dos partidos tradicionales.

Victoria histórica en el bastión republicano de Texas

El epicentro de este terremoto electoral se ha registrado con fuerza en Texas, uno de los bastiones republicanos más antiguos donde ningún demócrata había ganado un cargo estatal en más de treinta años. La política Gina Hinojosa desestabilizó el establishment local al destronar al republicano Greg Abbott, un gobernador electo tres veces y aliado fiel de Donald Trump, logrando márgenes amplios en Austin, Houston y Dallas.

Hinojosa también se impuso en ciudades clave como San Antonio y en los condados fronterizos con México, donde más del 80% de la población se identifica como latina. La nueva gobernadora, quien representa al 40% de la población total de Texas, destacó en su discurso que es hija del Valle del Río Grande y que encarna la ética y los valores del estado, validando el sueño de cambio político demográfico.

El politólogo Álvaro J. Corral, profesor de la Universidad de Texas en el Valle del Río Grande, calificó el triunfo de Hinojosa como un testimonio de la nueva realidad demográfica del estado. Este éxito electoral confirma que los cambios poblacionales están siendo seguidos directamente por un cambio en el poder político, algo que los demócratas consideraban largamente pospuesto durante décadas.

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Sedación y nuevas coaliciones electorales

Paralelamente, James Talarico logró construir una coalición diversa de votantes que incluyó a una mayoría de jóvenes y hispanos, derrotando al republicano Ken Paxton, ex fiscal estado acusado de escándalos. Talarico reconoció públicamente en una entrevista con Noticias Telemundo que debe su victoria como senador electo a la comunidad latina, afirmando que no habría llegado al Senado sin su apoyo decisivo.

Quadrics Driskell, profesor de ciencias políticas de la Universidad George Washington, describió este doble triunfo demócrata en el estado de la Estrella Solitaria como absolutamente histórico. La convergencia de estas victorias en Texas y otros estados refleja un tsunami electoral que ha redefinido las estrategias y los resultados de las próximas legislaciones federales.