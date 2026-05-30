La odisea de Rosendo Salvado, un misionero dominico que luchó por la igualdad en Australia

El libro 'El mundo desde abajo' de Valentín Carrera cuenta la historia de Rosendo Salvado, un misionero dominico que pasó medio siglo en la Australia Occidental luchando contra las colonias y apostando por la igualdad en la otra parte del mundo.

El periodista, escritor y viajero Valentín Carrera desarrolla en su libro 'El mundo desde abajo' la odisea del misionero dominico Rosendo Salvado , que pasó medio siglo en la Australia Occidental luchando contra las colonias y apostando por la igualdad en la otra parte del mundo.

Rosendo Salvado sería hoy un Prevost, alguien que viniendo desde el mundo 'de arriba' se atreve a mirar la realidad 'desde abajo', desde los más pobres. El autor, que con este libro conquistó el primer premio Altair, firmará ejemplares este sábado en la feria del libro de Madrid. Siendo una persona no creyente, ¿cómo decide entrar en un personaje tan desconocido para el público, pero con una historia fascinante, como Rosendo Salvado? Esta es una historia fascinante.

Si Rosendo Salvado hubiera nacido en Londres, hubiera sido Livingstone. Son contemporáneos. Los dos comparten la vocación misionera, uno protestante, el otro católico. Los dos son exploradores, los dos luchan contra la esclavitud.

Uno acaba siendo reconocido mundialmente, y el otro se pierde en Australia, en su misión. En primer lugar, queda el monasterio de Nueva Nursia, la única abadía benedictina que existe en Australia. Donde había una selva y un desierto, él va abriendo camino. Es un personaje querido y reconocido en Australia Occidental, hay imanes de nevera, tazas y camisetas de Rosendo Salvado.

Hay hasta un 'Camino de Salvado', los doscientos kilómetros que hizo desde el puerto de Fremantle hasta la misión. Queda el ejemplo ético de un monje avanzado para su tiempo, un defensor de los derechos humanos y de la igualdad, un personaje que se implica con la comunidad, con el encuentro con el otro. Rosendo defiende los derechos humanos en un contexto donde todavía había esclavitud.

Con algo irrebatible: desde su fe, todos somos hijos de Dios y todos somos iguales, no existen razas, solamente una, la raza humana. En este momento en que, de nuevo, se están repartiendo carnés de ciudadanos de primera y de en función de tu país de origen o del color de la piel, alguien hace 150 años pone en práctica la igualdad, es fascinante. Es el primero que da empleo a mujeres en la colonia.

Trabaja por la dignidad, y lo hace desde el encuentro, desde el abrazo. Rosendo fue un hombre con una fuerza de voluntad inquebrantable, que se enfrentó a las dificultades de su tiempo. La Iglesia no le hizo mucho caso. Él llegó a ser el decano de todos los obispos de la cristiandad.

Conoció a tres papas, participó en el Concilio Vaticano I, acabó conociendo los entresijos del Vaticano. Cuando hablo de 'El mundo desde abajo' me refiero a que él está con los humildes. Se fue a la otra parte del mundo en un momento en que las conexiones no eran las que son ahora... En un mundo como el actual, y en una Iglesia donde los celos, la envidia, la corrupción, están a la orden del día, ¿cómo lo afronta?

En la misión hay una página infame de corrupción. El obispo que preside la misión, John Brady, fue expulsado porque Salvado le denunció porque se apropia de los terrenos de la misión, los inscribe a su nombre. Cuando llega la condena del Vaticano, Bradky no la acepta, desobedece al Vaticano y monta un pequeño cisma.

En cambio, Salvador Rosendo no se enriqueció, observa el voto de pobreza porque todo lo que hace es para la misión





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