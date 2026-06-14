La obsesión de Trump por la masculinidad choca con la realidad de su declive

El presidente Trump celebra su cumpleaños con una pelea de UFC en la Casa Blanca, intentando proyectar fuerza, pero encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses ya no lo ven como un líder fuerte. Su estrategia de exaltar la masculinidad contrasta con su declive físico y político.

El presidente Donald Trump ha convertido la masculinidad en un pilar central de su imagen política , pero su reciente celebración del 80º cumpleaños con una pelea de UFC en el jardín sur de la Casa Blanca revela tanto su obsesión por la fuerza como su creciente desconexión con la percepción pública.

El evento, que coincide con el supuesto 250º aniversario de Estados Unidos, incluye combates entre figuras como Topuria, Gaethje, Pereira y Gane, y busca proyectar una imagen de poderío físico y dominación. Sin embargo, este espectáculo no logra ocultar que la popularidad de Trump ha caído y que muchos estadounidenses ya no lo ven como un líder fuerte.

Según encuestas recientes de Washington Post-ABC News y Reuters-Ipsos, al menos el 53 % de los ciudadanos considera que Trump no es un líder fuerte, y un 58 % opina que no es un líder mundial eficaz, según un sondeo de CNN. La estrategia de Trump de exaltar la masculinidad se ha intensificado en su segundo mandato, con gestos como rebautizar el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra (aunque sin validez legal), amenazar a más de una decena de países, atacar a siete, derrocar a dos líderes extranjeros y entrar en guerra con Irán.

Su administración ha llevado a cabo ataques que han matado a más de 200 personas en barcos acusados de narcotráfico, sin revisión judicial, y ha coqueteado con crímenes de guerra. Además, ha impulsado un desfile militar, planea un Arco de Triunfo en Washington y ha redoblado su retórica anti-transgénero.

Sin embargo, estos despliegues de fuerza contrastan con su declive físico y mental: ha reducido viajes, parece envejecido, cabecea en público y repite discursos confusos, lo que alimenta las dudas sobre su agudeza. Trump ganó las elecciones de 2024 ampliando su atractivo entre hombres jóvenes, pero esa base se está erosionando. La guerra, la inflación y el pesimismo económico han golpeado su popularidad.

Mientras él intenta reforzar su imagen de macho con eventos como la UFC, los estadounidenses perciben a un líder menos fuerte y menos efectivo. La contradicción es evidente: un presidente que basa su marca en la fuerza, pero que cada vez parece más frágil y desconectado de la realidad. La pregunta persiste: ¿qué pasa cuando el hombre fuerte ya no es visto como tal





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