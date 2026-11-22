Vinted enfrenta la directiva DAC7 y estafas con IA. Conoce los riesgos fiscales para vendedores profesionales, perfiles de usuarios en España y consejos para evitar fraudes en plataformas de moda.

Vinted, la plataforma líder de compraventa de artículos de segunda mano, ha dejado de ser un simple espacio para la venta ocasional de ropa usada. Con más de 31 millones de usuarios activos mensuales en la Unión Europea, la compañía lituana, fundada en 2008 y considerada el primer "unicornio" de su país, ahora enfrenta una nueva era marcada por la fiscalidad estricta y el profesionalización del comercio digital. La llegada de normas como la Directiva DAC7 ha transformado la forma en que millones de personas interactúan con la aplicación, obligando a los vendedores a reconsiderar sus estrategias comerciales.

Aplicación de la Directiva DAC7

Desde el 1 de enero de 2024, se aplica en toda la Unión Europea la Ley de Impuestos y Ventas, conocida como Directiva DAC7, que obliga a Vinted a comunicar los datos de los usuarios a Hacienda. La plataforma debe reportar la actividad de aquellos compradores y vendedores que superen ciertos umbrales críticos: específicamente, quien realice más de 30 ventas o genere ingresos anuales superiores a 2.000 €. Esta medida busca integrar el comercio digital en el sistema tributario formal, marcando la línea divisoria entre la venta de pertenencias personales y la actividad económica profesional.

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Perfiles de usuarios en España

Según los datos de la plataforma Similarweb, el ecosistema de usuarios en España presenta un perfil detallado y específico. Los usuarios son un 53,31% mujeres y un 46,69% hombres. La franja de edad líder es de 25 a 34 años, seguida por un segundo bloque que incluye a personas de 18 a 24 años, pertenecientes a la generación Z adulta, y a milenarios de entre 35 y 44 años. Este perfil demográfico refleja una adopción masiva entre adultos jóvenes y de mediana edad que buscan optimizar sus recursos mediante la reventa y la compra de artículos de ocasión.

Estrategias para evitar la fiscalidad

Para evitar las complicaciones fiscales derivadas de la nueva normativa, algunos usuarios han desarrollado tácticas para eludir los límites establecidos. Un ejemplo es el caso de Ana, una periodista que gana entre 200 € y 400 € al mes vendiendo productos que recibe como regalos de prensa, aunque no admite esta fuente de ingresos por normas éticas de su sector. Para no superar los límites declarativos, Ana ha creado cuentas adicionales a nombre de su madre y su tía. Anota cada venta en un Excel para controlar sus ingresos y evitar el envío de datos a las autoridades fiscales, demostrando la complejidad que implica la gestión privada en un mercado tan vasto.

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Psicología del comercio digital

El atractivo de Vinted va más allá de lo económico, apoyándose en dinámicas psicológicas que fomentan la repetición del uso. La psicóloga Ariadna Vilalta, autora de "Una vida siempre en línea: Anatomía psicológica de una época", explica que la plataforma convierte la búsqueda en pequeñas incertidumbres que provocan emoción. La negociación añade una sensación de esfuerzo y reto, donde el usuario realiza una acción, espera una aceptación o contraoferta, y este proceso le impulsa a volver a la aplicación para comprobar la respuesta. Además, la negociación puede añadir un plus de satisfacción personal al superar un desafío interactivo.

Fraudes y atención al cliente

No todo es venta y ahorro, ya que surgen riesgos significativos como estafas y bloqueos de cuentas. En el Reino Unido, la campaña Sad Vinted Faces denuncia bloqueos sin motivo y la falta de atención humana, reemplazada por inteligencia artificial. También circula un engaño común donde se recibe un paquete vacío o con un folio; si el comprador no lo detecta en 48 horas, el sistema reconoce la entrega y no hay forma humana de obtener un reembolso. Empresas como KRX (@korxsystem) ofrecen formación para reventa, advirtiendo que la confianza del comprador y la experiencia alrededor de cada venta son claves para el éxito en un mercado donde la confianza es frágil y la competencia es feroz.