La captura de Nicolás Maduro y la posterior aprobación de leyes con un marco más favorable a la inversión internacional son ejemplos de la nueva realidad en Venezuela. Delcy Rodríguez lidera una etapa que sigue la tradición de sus predecesores de hacer concesiones tácticas para mantenerse en el poder.

La nueva etapa del chavismo en Venezuela , liderada por Delcy Rodríguez , sigue la tradición de sus predecesores de hacer concesiones tácticas para mantenerse en el poder.

La captura de Nicolás Maduro en enero y la posterior aprobación de leyes con un marco más favorable a la inversión internacional son ejemplos de esta nueva realidad. A pesar de las críticas dentro del chavismo, Rodríguez continúa la política de su predecesor de hacer concesiones tácticas para mantenerse en el poder. La situación en Venezuela sigue siendo compleja, con 409 presos políticos todavía en prisión, según las cifras recopiladas por la ONG Foro Penal.

Aunque se han producido liberaciones y se ha permitido el regreso de algunos dirigentes opositores, no se ha desmantelado la estructura represiva que dio origen a las condenas de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos de la ONU y a una investigación por posibles crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional. La situación en Venezuela sigue siendo un tema de interés para la comunidad internacional, y la posición de Estados Unidos, liderada por Donald Trump, es un factor clave en la política venezolana.

La alianza entre Rodríguez y Trump es un ejemplo de cómo la política venezolana sigue siendo compleja y controvertida





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