Empresarios como Wang Xin y Liang Wenfeng acumulan fortunas millonarias impulsados por la IA, desplazando al sector inmobiliario y rivalizando con Silicon Valley.

La nueva generación de emprendedores tecnológicos chinos está consolidando su dominio en el sector de la inteligencia artificial, desafiando frontalmente a los líderes de Silicon Valley. Figuras como Wang Xin, de Guangdong Dtech, y Liang Wenfeng, fundador de DeepSeek, lideran un movimiento que busca la independencia tecnológica y financiera lejos de la influencia estadounidense.

Fortunas en ascenso mediante tecnología avanzada

Wang Xin ha acumulado una fortuna de 5.700 millones de dólares según Forbes, tras convertir Guangdong Dtech en un proveedor mundial crucial de herramientas de precisión para la fabricación de chips. Su éxito comenzó en 1997 y culminó con la salida a bolsa de su empresa en Shenzhen en 2022, ampliando posteriormente su cotización a Hong Kong para atraer inversores internacionales. Dtech reforzó su posición estratégica al adquirir recientemente el control del fabricante alemán de herramientas de precisión MPK Kemmer.

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En Hangzhou, Liang Wenfeng ha alcanzado una valoración patrimonial cercana a los 46.000 millones de dólares, posicionándose como la tercera persona más rica de China. Su empresa DeepSeek lanzó en 2025 el modelo de razonamiento R1, cuya asistente digital superó en número de descargas a ChatGPT en la tienda de aplicaciones de Apple en Estados Unidos. Este crecimiento acelerado evidencia la capacidad de las startups chinas para competir en eficiencia y popularidad global.

Cambios estructurales en la riqueza asiática

El panorama de la riqueza en China experimenta una transformación radical impulsada por el éxito del sector de la inteligencia artificial. La consultora Hurun registra actualmente 1.176 personas con al menos mil millones de dólares en su ránking chino, habiendo sumado 155 nuevos súper ricos en el último año. Esta tendencia marca un punto de inflexión histórico donde el mercado bursátil asiático sustituye al sector inmobiliario como la principal fuente de acumulación de capital.

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Las bolsas de Shanghái y Hong Kong se han convertido en el motor de esta nueva élite, permitiendo a empresas fundadas por ex ejecutivos de Nvidia y otros gigantes tecnológicos captar capital masivo. Por ejemplo, Moore Threads registró un incremento del 425% en su primera sesión de cotización en Shanghái en diciembre de 2025, mientras que Unitree recaudó aproximadamente 900 millones de dólares durante su estreno en la misma bolsa en agosto.

Independencia estratégica frente a las restricciones estadounidenses

A pesar de los éxitos comerciales, la industria china enfrenta desafíos logísticos y tecnológicos debido a las restricciones de exportación de chips avanzados impuestas por Washington. Nvidia controlaba el 34% del mercado chino de chips de inteligencia artificial para centros de datos durante el primer semestre de 2026, según datos de Reuters, frente al 28% de su competidor local Huawei. Esta dependencia ha acelerado la búsqueda de alternativas domésticas robustas.

Empresas como DeepSeek han anunciado alianzas estratégicas con fabricantes locales para reducir su vulnerabilidad frente a la firma estadounidense. El gobierno chino ha respondido con el plan IA Plus lanzado en 2025, diseñado para extender el uso de la inteligencia artificial en sectores como vehículos eléctricos y conducción autónoma. Esta intervención estatal, visible en rondas de financiación de DeepSeek y en la propiedad minoritaria de Cambricon por parte de la Academia China de Ciencias, busca garantizar la soberanía tecnológica y la competitividad global a largo plazo.