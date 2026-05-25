La nueva batalla por la autoridad digital: cómo las marcas deben adaptarse a las plataformas generativas de IA

La IA ya actúa como la nueva internet, seleccionando qué información merece aparecer primero, qué marcas son relevantes y qué mensajes sobreviven al gran filtro algorítmico. Las marcas deben aprender a influir en los criterios editoriales de la nueva, para conseguir ser consideradas fuentes fiables, relevantes y dignas de formar parte de la respuesta. La buena noticia es que esta revolución no premia a quien más grita, sino a quien mejor construye autoridad.

La nueva lógica editorial en las plataformas generativas de IA significa que las marcas deben aprender a influir en los criterios editoriales de la nueva, para conseguir ser consideradas fuentes fiables, relevantes y dignas de formar parte de la respuesta.

La IA ya actúa como la nueva internet, seleccionando qué información merece aparecer primero, qué marcas son relevantes y qué mensajes sobreviven al gran filtro algorítmico. Las plataformas generativas simplifican, resumen y jerarquizan, toman decisiones editoriales y premian a quien considera más fiable. Las marcas necesitan construir una huella informativa coherente para humanos y máquinas al mismo tiempo, necesitando earned media de calidad, portavoces sólidos, contenido experto, medios fiables, datos y una arquitectura narrativa reconocible.

El share of answer será uno de los indicadores más importantes de la próxima década, y la buena noticia es que esta revolución no premia a quien más grita, sino a quien mejor construye autoridad





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