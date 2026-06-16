La NTSB pide a la FAA que tome medidas más enérgicas para garantizar la seguridad de los vuelos de paracaidismo

La presidenta de la NTSB, Jennifer Homendy, dijo que las cosas deben cambiar después del accidente del domingo en Butler, Missouri, en el que murieron todos los ocupantes del avión de paracaidismo.

La Administración Federal de Aviación ( FAA ) debería tomar medidas más enérgicas para garantizar la seguridad de los vuelos de paracaidismo, según la presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte ( NTSB ), Jennifer Homendy.

Homendy, quien personalmente examinó los restos del peor accidente de avión de paracaidismo de la década en Mokuleia, Hawai, en 2019, dijo que las cosas deben cambiar. El accidente del domingo en Butler, Missouri, fue el peor choque de un avión de paracaidismo desde que la aeronave bimotor se estrellara en Mokuleia, según la Asociación de Paracaidismo de Estados Unidos.

La NTSB normalmente emite un informe preliminar sobre su investigación dentro de los siguientes 30 días, y un informe final podría tardar hasta dos años. La investigación del accidente de 2019 planteó serias dudas sobre la preparación del piloto, al determinar que había recibido instrucción de vuelo especializada con la empresa que organizaba el salto, Oahu Parachute Center, durante solo una hora en un período de dos días antes del accidente.

La NTSB también expresó inquietudes por no haber utilizado toda la longitud de la pista en lo que se denomina un despegue de campo corto. Los investigadores sugirieron que el piloto pudo haber sentido la necesidad de volver al aire rápidamente debido a limitaciones de tiempo para los populares "vuelos al atardecer".

El Departamento de Transporte de Hawai dijo que el centro no contaba con la licencia adecuada del estado para operar actividades de paracaidismo, y el estado cerró el negocio en los días posteriores al accidente. Después del accidente, la NTSB pidió a la FAA que adoptara medidas más enérgicas con los inspectores para identificar a los instructores de vuelo con malos antecedentes de aprobación de estudiantes, pero la FAA se negó, diciendo que las recomendaciones eran "innecesarias".

La NTSB lo calificó como una "respuesta inaceptable". El paracaidismo enfrenta menos regulaciones que la mayoría de los negocios de aviación, ya que los aviones de paracaidismo están regulados bajo una sección de las normas de la FAA conocida como la Parte 91. La sección se aplica principalmente a vuelos no comerciales que no transportan pasajeros ni carga a cambio de dinero, pero a los vuelos de paracaidismo se les concede una excepción





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