La íntima y diversa aventura de leer: El arte de dejar huella en los libros

Exploramos la naturaleza personal de la lectura, desde la elección del libro y el momento hasta las marcas que los lectores dejan en las páginas, creando un universo de 'microliteraturas' que enriquecen la experiencia.

La lectura, desde la invención de la imprenta y la popularización del libro de bolsillo, se ha consolidado como una experiencia profundamente íntima y personal. Esta intimidad se manifiesta en múltiples niveles, comenzando por la propia interpretación del texto, que se ve intrínsecamente moldeada por el bagaje de conocimientos y las vivencias únicas de cada lector.

El acto de leer es, en esencia, un proceso a la carta: el lector elige deliberadamente el libro motivado por la curiosidad, el placer estético o incluso el deber. El momento elegido para la lectura, ya sea a lo largo del día o en una etapa vital específica, así como el lugar donde se desarrolla, son factores determinantes que enriquecen la experiencia, alcanzando un placer singular cuando la lectura se produce en el mismo escenario donde se ambienta la obra, un deleite que podría denominarse leer in situ. Asimismo, la forma en que cada individuo se relaciona físicamente con el libro, dejando huellas de su paso, es tan diversa como los propios lectores. El espectro de estas marcas en los libros abarca un amplio abanico de prácticas, que van desde lo más sutil hasta lo más explícito, evocando en su diversidad desde la figura del erudito Cicerón hasta la audacia de Atila. Entre las manifestaciones más comunes se encuentran los dobleces en las esquinas de las páginas, conocidas como orejas, y el uso de diversos objetos como marcadores, que pueden ser desde marcapáginas convencionales hasta elementos de la vida cotidiana como tarjetas de restaurantes o billetes de avión, los cuales, al ser intercalados, entrelazan la propia existencia del lector con las páginas del libro. Más allá de la simple marcación, encontramos las firmas y los ex libris, que confieren una propiedad personal al volumen, y, de manera aún más profunda, las anotaciones y los subrayados. En este último punto, surge una clara dicotomía entre aquellos que abogan por la pureza del texto, preferiblemente mediante el uso del lápiz, evitando la perenne marca del bolígrafo o el resaltador fluorescente, a quienes se podría asignar, en una suerte de humor dantesco, un círculo infernal, y aquellos que abrazan estas marcas como parte integral de su conexión con la obra. El pináculo de esta producción marginal en el libro se materializa en las anotaciones extensas, las glosas explicativas e incluso los dibujos que adornan las páginas de obras tanto antiguas como modernas. Este fenómeno ha sido felizmente acuñado como el maravilloso mundo de las microliteraturas por Rodríguez Velasco. Estas inserciones abarcan desde simples apuntes o recordatorios sobre el contenido, hasta correcciones de erratas y errores, distinciones importantes que revelan un escrutinio detallado. Incluso se pueden encontrar expresiones de desacuerdo o desprecio, como insultos dirigidos al autor o al texto, que, lejos de devaluar la obra, ofrecen valiosas pistas sobre los intereses del lector, sus itinerarios de viaje intelectuales, sus orientaciones de lectura y hasta las claves de la propia composición del texto. Un ejemplo ilustrativo de esta riqueza se encuentra en la compleja polémica que rodeó la interpretación de las Soledades de Góngora, analizada por el equipo de Mercedes Blanco. En contraposición, se pueden citar los esquemas estructurales y los dibujos sistemáticos que Lope de Vega incorporaba en sus manuscritos, un aspecto que mi amigo Daniele Crivellari conoce en profundidad. Al igual que ocurre con las preferencias cromáticas, existen lectores que emulan el enfoque de su progenitor, manteniendo los libros impolutos, como el reconocido bibliófilo Luis Alberto de Cuenca en su exquisita biblioteca. Otros, en cambio, se apropian de los volúmenes mediante apostillas, firmas y comentarios personales, una práctica compartida por personalidades como Karina Sainz Borgo o el propio autor de este texto. En definitiva, esta diversidad de aproximaciones constituye otra faceta de la cautivadora y polifacética aventura de leer





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