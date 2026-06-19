La normalización de la Agrupación Nacional: cómo la extrema derecha francesa conquista a las élites empresariales

El partido de Le Pen ha moderado su retórica antiélites y gana la aceptación de la patronal y los grandes capitales, preparándose para un posible triunfo electoral con Bardella.

En el panorama político francés, la Agrupación Nacional (RN), liderada históricamente por la familia Le Pen, ha experimentado una notable transformación en su relación con las élites económicas y empresariales del país.

Lo que durante décadas fue un abismo insalvable -por las posturas antiélites, soberanistas y las declaraciones controversiales de Jean-Marie Le Pen- parece estar cerrándose. Hoy, los encuentros entre dirigentes del RN y los principales actores del capitalismo francés son una realidad cada vez más frecuente y pública.

Este cambio no es meramente cosmético; responde a una estrategia deliberada de normalización del partido, acelerada por la posibilidad de que Jordan Bardella se convierta en candidato presidencial si se confirma la inhabilitación de Marine Le Pen. La patronal francesa, el Medef, ha invitado abiertamente a Bardella a sus reuniones anuales con partidos políticos, y su actual presidente, Patrick Martin, justifica este acercamiento bajo el argumento del "pragmatismo" y la necesidad de "prepararse para el futuro".

A diferencia de sus predecesores, como Laurence Parisot, que en 2012 consideró a Marine Le Pen una amenaza inaceptable, hoy el contexto electoral y la creciente posibilidad de que RN alcance el poder obligan a los empresarios a dialogar con quien podría ser el próximo inquilino del Elíseo. Este giro se ha visto reforzado por gestos simbólicos, como la cena de Marine Le Pen en el restaurante Drouant con quince dirigentes de empresas como Accor, Engie, Renault y el mismísimo Bernard Arnault, el hombre más rico de Francia.

La moderación retórica es evidente: ya no se habla de salir de la Unión Europea ni de volver al franco, dos ideas que antes aterraban a los círculos financieros. Aunque persisten reticencias -como la dificultad de RN para obtener créditos de bancos franceses-, el mero hecho de que estas reuniones ocurran demuestra un cambio de era.

Además, el imperio mediático de Vincent Bolloré, con su plataforma ultraconservadora (CNews, Figaro, etc.), ha jugado un papel clave en esta normalización, no solo por dar cobertura al RN, sino por publicar los libros de Bardella y acercarse ideológicamente a figuras como Éric Zemmour o Bruno Retailleau. En definitiva, la extrema derecha francesa ha logrado lo que antes parecía imposible: sentarse a la mesa de los poderosos, y si Bardella se presenta, es muy probable que ese acercamiento se acentúe, presentando una cara más liberal y proempresarial que podría convencer a un electorado moderado y a unos mercados nerviosos ante la inestabilidad política





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