La noche que Nicole Kidman eclipsó a Tom Cruise en los Oscar con un vestido verde absenta de alta costura

Nicole Kidman apareció en los Oscar de 1997 con un vestido verde absenta de alta costura que cambió la relación entre el cine y la moda de alfombra roja. El diseño de John Galliano fue bautizado como Absenta y recibió duras críticas por parte de la prensa. Aunque gracias a esa atención que recibió, casi tres décadas más tarde es considerado uno de los looks más memorables de toda la historia de los premios.

La noche que Nicole Kidman eclipsó a Tom Cruise hace 30 años en los Oscar con un polémico vestido de inspiración asiática. Cuando la actriz de 'Moulin Rouge' aún no era la estrella internacional que es hoy, acompañaba a su entonces marido a las galas de cine a las que él asistía como nominado, pero el 24 de marzo de 1997 todo cambió.

En la 69ª edición de los Oscar, que se celebró en el Shrine Auditorium de Los Ángeles, el actor partía como uno de los grandes favoritos para alzarse con el galardón como Mejor Actor por su icónico papel protagónico en la piel de Jerry Maguire. Pero las cosas no siempre suceden de la manera que esperas, y él lo aprendió por las malas cuando, que aún no era la estrella internacional que es hoy, lo acompañó a la ceremonia y acaparó absolutamente todos los focos con un vestido verde absenta de alta costura.

La noche que Nicole Kidman eclipsó a Tom Cruise en los Oscar hace 30 años con un vestido verde absenta de alta costura. Actualmente, la australoestadounidense puede presumir de haber sido nominada en cinco ocasiones a los premios más importantes del cine, e incluso ganó en la categoría de Mejor Actriz en el año 2003, pero seis años antes de ese glorioso momento Nicole Kidman era poco conocida en comparación con su marido, Tom Cruise.

De hecho, podríamos decir que fue la misma que hizo de ella una estrella mundial. Tal vez esa noche, la de los Oscar de 1997, comenzó a fraguarse una lucha de egos de la que el acto no pudo recuperarse, y todo por un vestido. Nicole Kidman apareció de la mano de su marido enfundada una pieza que cambiaría para siempre la relación entre el cine y la moda de alfombra roja.

Una obra de arte incomprendida en su momento que fue extraída de la colección de alta costura de John Galliano y recibió duras críticas por parte de la prensa esa noche. Aunque gracias a esa atención que recibió, casi tres décadas más tarde es considerado uno de los looks más memorables de toda la historia de los premios. Por qué este diseño de John Galliano desató tanta polémica y pasó a la historia de las alfombras rojas.

El vestido verde chartreuse, adornado con exquisitos bordados de inspiración chinoiserie, fue bautizado como Absenta precisamente por esa tonalidad tan distintiva que nunca antes se había lucido en un evento de este calibre. Al verlo, la comediante Joan Rivers, que cada año presentaba la alfombra roja junto a su hija Melissa, espetó sin miramientos: 'No se sabe si la actriz escuchó, aunque seguramente se puso al día con la polémica al día siguiente.

La buena noticia es que tanto Galliano como Nicole habían conseguido su cometido: colarse en los anales de la moda hollywoodense. El 20 de enero de 1997 en París, John Galliano hizo su esperado debut de Alta Costura para Dior, correspondiente a la temporada Primavera/Verano de ese año.

El resultado fue una audaz síntesis de influencias masáis y asiáticas superpuestas a los códigos clásicos de la casa -muy especialmente a la sastrería escultural del trajee impulsadas por el virtuoso corte al bies del modisto británico que está presente en la mayoría de looks de la colección, incluido el icónico vestido verde que lució Debbie Dietering en la pasarela y que más tarde Nicole Kidman convertiría en leyenda en la gala de los Oscar solo unas semanas más tarde. Ella realmente dejó a todos boquiabiertos', recordó el propio John Galliano durante una conferencia organizada por la revista Vogue hace un par de años.

Para él, este fue un catalizador: 'La alta costura se introdujo en Hollywood. Y luego, por supuesto, todo el negocio que hay detrás comenzó con los estilistas de celebridades, o las fantásticas actrices con las que podías trabajar y que podían conseguir un contrato de maquillaje o de perfumes. Es un negocio inmenso, y Nicole fue quien empezó todo aquello'.

Más modesta, la también exmujer de Keith Urban reflexionó recientemente al respecto en un documental sobre la moda de los 90: 'Los bordados, la silueta... todo era simplemente hermoso', recordaba, añadiendo que todavía lo tiene en casa esperando que alguna de sus hijas lo herede. Su vínculo con la casa francesa se ha fortalecido al punto de que, como su madre, ya viste sus diseños en la alfombra roja y hasta le confeccionaron.

¿Será la encargada de desempolvar el icónico vestido verde absenta de Nicole? Solo el tiempo dirá, pero cruzamos los dedo





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