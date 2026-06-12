La muerte de una gaviota en Gijón genera un debate sobre el control de las aves

Un hombre fue detenido y arrestado bajo la Ley de Bienestar Animal por matar a una gaviota que intentaba robarle un pincho en una terraza de Gijón. El incidente ha generado un debate sobre la necesidad de mayor control sin llegar a la violencia.

En Gijón, la muerte de una gaviota ha generado un debate tras la detención de un hombre por matarla al intentar robarle un pincho en una terraza.

El incidente ocurrió mientras el hombre y su pareja desayunaban, cuando la gaviota se lanzó por la comida. Testigos afirman que el detenido agarró y golpeó a la gaviota, dejándola moribunda. Fue arrestado bajo la Ley de Bienestar Animal y podría enfrentar una multa de hasta 3.000 euros. Mientras los hosteleros describen a las gaviotas como "clanes", los clientes consideran que, aunque son molestas, es posible convivir con ellas.

El debate se centra en la necesidad de mayor control sin llegar a la violencia. La gaviota fue directa a por la comida y el hombre hizo lo mismo, pero con la ave. Según han explicado los testigos, el detenido fue "esencialmente sádico a la hora de acabar con la gaviota".

Sin embargo, los clientes cuentan que las aves sí que se mezclan con las opiniones de los vecinos, que se enfrentan a los que piensan que las gaviotas te "quitan la comida de la mano" y que "tiene que haber un poco más de control". El debate está servido y los vecinos se dividen en opiniones sobre cómo tratar a las gaviotas en las zonas cercanas al mar





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