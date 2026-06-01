La montaña de sal de ICL Ibérica contamina el río Llobregat y sus alrededores

La empresa ICL Ibérica ha sido condenada por la contaminación del río Llobregat y sus alrededores debido a la explotación de la mina de potasa en la comarca catalana del Bages. La mina ha dejado tras de sí varios trabajadores fallecidos y ha contaminado los campos de los agricultores.

La montaña de sal de la empresa ICL Ibérica ha contaminado el río Llobregat y sus alrededores, según denuncian el documental 'Sal a la ferida' y varias sentencias judiciales.

Una montaña de 200 metros de altura con 45 millones de toneladas de sal se encuentra en la comarca catalana del Bages. El residuo es consecuencia de la explotación de la mina desde 1998 por parte de ICL a través de su filial ICL Iberia. La sal ha contaminado el río Llobregat y los terrenos limítrofes.

Agricultores y campesinos afectados aseguran que las analíticas que han realizado de esa agua no permiten su uso ni siquiera para regadío, pues su nivel de sal multiplica por diez el que posee el agua marina. La mina también ha dejado tras de sí varios trabajadores fallecidos, de los cuales dos eran estudiantes en prácticas.

Además, en la zona se ha levantado un movimiento que llama al boicot de ICL, empresa que ha vendido durante años fósforo blanco para proyectiles en EEUU que, a su vez, es proveedor del Ejército de Israel. El documental narra las historias de seis personas directamente afectadas por la mina de potasa, producto que se utiliza principalmente en la elaboración de fertilizantes químicos.

La empresa comenzó a explotar la mina en 1998 y desde entonces no cumple con las sentencias condenatorias que pesan sobre ella. Los testimonios que ahora salen a la luz tras romper el manto de silencio que envuelve a ICL aúnan las principales luchas que rodean a la explotación minera. El abogado de los afectados, Climent Fernández, expresa su frustración ante la pasividad de la empresa.

La investigadora del Observatori Drets Humans i Empreses, Nora Miralles, expone que ICL también extrae potasa del Mar Muerto. El fósforo blanco es un arma incendiaria que al contacto con el aire explosiona, está a 800 grados centígrados y quema piel y órganos. La investigadora señala que ICL actúa como intermediaria en la venta del fósforo blanco al Departamento de Defensa estadounidense. Luego, otra empresa del país lo vende al Ejército de Israel.

Organizaciones como Amnistía Internacional han condenado el uso de este arma. La mina también ha contaminado los campos de los agricultores, que no pueden cultivar nada debido a la alta concentración de sal en el agua. Los afectados quieren que la empresa se haga cargo de los daños causados, tal y como establecen las sentencias.

El problema se centra en la llamada montaña Cogulló, con una elevación de más de 200 metros y que en 2017 llegaba a los 44 millones de toneladas de sal. El abogado recuerda que en 2014 un juzgado penal de Manresa dictó una sentencia, confirmada dos años después por la Audiencia Provincial, que penaba la gestión de la mina por parte de ICL. La empresa ha sido condenada por la contaminación del río Llobregat y sus alrededores.

Los afectados siguen luchando por justicia y compensación por los daños causados por la mina. El documental 'Sal a la ferida' es un llamado a la conciencia sobre la importancia de proteger el medio ambiente y los derechos de los trabajadores





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