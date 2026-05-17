El artículo explora cómo la extrema derecha estadounidense y la derecha populista en general a menudo alientan la misoginia y promueven valores masculinos y femeninos estereotipados, en detrimento de la meritocracia, la libertad de expresión y la presunción de inocencia. La autora del artículo analiza la misoginia de la derecha populista, que no quieren que las mujeres trabajen, tengan opiniones y en los casos más extremos, voten. La ideología masculina que subyace en la derecha populista va más allá de la misoginia yHHS, lo que puede reflejar un retroceso para la igualdad de los derechos y oportunidades para las mujeres.

Si hay algo que es capaz de unir a toda la derecha populista es que el feminismo ha ido demasiado lejos, y por el camino ha arrollado los derechos de los hombres, la competitividad de las empresas, la eficacia de los gobiernos y los ejércitos, la meritocracia, la libertad de expresión y la presunción de inocencia.

Abro X y, pese a la cruda realidad de la actual hegemonía del hombre fuerte, tuiteros en busca del éxito personal hablan de abolir la peligrosa Charocracia. En EEUU el mundo MAGA comenta lo desastroso que podría ser para el país el voto de las "wine moms". La autora del artículo, Helen Lewis, del The Atlantic, analiza la misoginia de la derecha populista, que no quieren que las mujeres trabajen, tengan opiniones y en los casos más extremos, voten.

Los valores masculinos como muestra extrema de virtud y fortaleza y los femeninos, de debilidad e histerismo, han sido parte de la ideología masculina subyacente a la derecha populista en lo que hace años





eldiarioes / 🏆 1. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Derecha Populista Extremismo Machismo Misoginia Derecha Estadounidense Valores Masculinos Y Femeninos

United States Latest News, United States Headlines