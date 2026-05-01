La mirada masculina: Cómo las adolescentes aún se definen a través de los ojos de los chicos

Una investigación de Radio BBC 4 revela que, a pesar de los avances sociales, las adolescentes siguen sintiendo la presión de ajustarse a las expectativas masculinas y modifican su comportamiento en presencia de chicos.

Un cartel en la puerta de una sala privada en un club juvenil de Gales anuncia un espacio exclusivo para chicas, con un mensaje juguetón dirigido a los chicos.

Dentro, un grupo de alrededor de una decena de adolescentes, entre 13 y 17 años, participan en un animado juego de cartas. Esta escena forma parte de una investigación más amplia realizada por Radio BBC 4, 'About The Girls', en la que se entrevistó a unas 150 chicas. Las jóvenes demostraron ser listas, comunicativas y llenas de ambición, con sueños que van desde tener un refrigerador especial hasta convertirse en médicas.

También expresaron un fuerte vínculo con sus amigas y un profundo respeto por sus familias, como se evidenció en el cuidado que una de ellas brindaba a su abuela. La investigación surgió a raíz de eventos recientes como la pandemia de COVID-19, el movimiento #MeToo y la controversia en torno a figuras como Andrew Tate, lo que despertó la curiosidad sobre la perspectiva de las adolescentes.

La publicación de los archivos Epstein coincidió con el inicio de la investigación, añadiendo un sentido de urgencia al proyecto. Un tema recurrente en las conversaciones fue la tendencia de las chicas a definirse a sí mismas a través de la mirada masculina. Ante la pregunta directa sobre cómo es ser chica en 2025/26, las respuestas invariablemente comenzaban con referencias a lo que los chicos piensan, dicen, quieren o sienten.

Esta dinámica se asemeja a la prueba de Bechdel, que evalúa la representación femenina en el cine, y revela una realidad en la que las chicas a menudo se ven obligadas a considerar la perspectiva masculina incluso al hablar entre ellas. Las jóvenes abordaron abiertamente el peso de las expectativas sociales de género, la influencia de los chicos en el entorno escolar, las imágenes de 'perfección' femenina omnipresentes en las redes sociales y la necesidad de navegar el mundo de forma segura.

A pesar de su disposición a expresarse libremente, muchas admitieron que modifican su comportamiento en presencia de chicos, evitando ser percibidas como 'demasiado intensas', 'raras' o 'buscadoras de atención'. Prefieren 'no ocupar espacio' y ser 'más pequeñas y silenciosas' en grupos mixtos. Profesores y la investigadora Dra. Ola Demkowicz confirmaron esta tendencia, observando que las chicas a menudo 'mantienen la cabeza gacha' o 'pasan desapercibidas' para evitar conflictos o juicios.

La gerenta del centro juvenil expresó su preocupación por la internalización de problemas por parte de las chicas, destacando la importancia de crear espacios seguros donde puedan expresarse sin temor a ser juzgadas





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