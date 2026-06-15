La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha sido interrumpida por miembros del Sindicato de Inquilinas durante un acto en el que participaba en el foro ‘II Edición-Inmobiliario 360º’ en el que se abordaban temas como el desahucio y la vivienda. Los miembros del sindicato han reprochado a la ministra que no hiciera nada para frenar el desahucio de Maricarmen, de 87 años y la han acusado de mentir, mientras la ministra les agradecía su movilización.

Los miembros del sindicato han reprochado a la ministra que no hiciera nada para frenar el desahucio de Maricarmen , de 87 años y la han acusado de mentir, mientras la ministra les agradecía su movilización.

Tras esta interrupción, que ha provocado el corte de la emisión en directo, la presentadora del acto ha lamentado lo ocurrido y ha subrayado que este foro no era para organizar esto. Una vez solventado el problema, la ministra de Vivienda ha abogado por centrarse en las soluciones, algunas con carácter de emergencia, priorizando el parque público.

También ha insistido en que hay que ahondar en el acuerdo, ya que en el ámbito político es donde menos acuerdos se han alcanzado en los tres años que es ministra. Además, ha apelado al consenso en el Parlamento para aumentar la regulación y ha agregado que no se puede seguir creciendo de forma extraordinaria si no se da una solución a este problema de la vivienda porque ‘llegarán los populismos y las soluciones fáciles’





eldiarioes / 🏆 1. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sindicato De Inquilinas Isabel Rodríguez Ministeria De Vivienda Desahucio Vivienda Foro ‘II Edición-Inmobiliario 360º’ Maricarmen Desahucio De Maricarmen ONU Barbaridad Gobierno Acuerdo Parlamento Regulación Soluciones Vivienda Pública Desahucio Ilegal Populismos Soluciones Fáciles Peleos Por Lo Mismo Organizadores Del Evento Futuras Ediciones Voz A Organizaciones Acuerdo Político Acuerdos En Política Acuerdos En Política Acuerdos En Política

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El estancamiento de las rentas y la presión fiscal reducen el poder adquisitivo de la clase media en EspañaLa combinación de salarios reales estancados, el elevado coste de la vivienda y la falta de ajuste del IRPF a la inflación está mermando el poder adquisitivo de las clases medias en España. La vivienda absorbe hasta el 50% de la renta familiar, limitando el acceso a jóvenes y erosionando el ahorro y la capacidad patrimonial. Analistas señalan que la presión fiscal y la crisis habitacional impactan especialmente en la clase media urbana y los jóvenes.

Read more »

Albert Rivera pide un pacto de Estado sobre la vivienda y critica la polarización políticaEl exlíder de Ciudadanos, Albert Rivera, afirma que la crisis de la vivienda en España no es un tema de izquierdas o derechas y urge al Gobierno a liderar un pacto de Estado, similar a los acuerdos antiterrorista y de Toledo, para abordar esta cuestión de forma estable y consensuada. Rivera señala que la polarización actual impide soluciones prácticas y pide aparcar la ideología para centrarse en aspectos económicos como oferta, demanda y alquiler, con el objetivo de garantizar el acceso a la vivienda, especialmente para jóvenes y familias.

Read more »

El Sindicato de Inquilinas interrumpe un acto de la ministra de Vivienda por el desahucio de Maricarmen: 'Ustedes no hacen nada'Varias activistas han interrumpido a Isabel Rodríguez, que estaba interviniendo en un foro con empresarios.

Read more »

CCOO denuncia el cierre de 88 aulas de Infantil en Madrid y habla de 'estrategia de privatización'El sindicato CCOO denuncia que la Comunidad de Madrid cerrará 88 aulas de Educación Infantil el próximo curso, la mayoría en municipios del sur, y perderá 89,5 docentes. Acusa al gobierno de Ayuso de una 'privatización diferida' y cuestiona el saldo positivo global que presume la región, basado en bajada de ratios en Secundaria. Las familias, según el sindicato, se verán abocadas a buscar plaza en centros privados.

Read more »