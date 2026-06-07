La miniserie 'El testigo' es una producción anglo-estadounidense que está basada en un caso real de asesinato. La historia sigue a André, el marido de la víctima y padre del único testigo ocular, que se ve envuelto en una investigación policial plagada de errores.

La miniserie 'El testigo' ha llegado a Netflix y está atrapando a todos los espectadores con su intriga apasionante y su ritmo increíble. Esta producción anglo-estadounidense está basada en un caso real de asesinato y recuerda a otros éxitos de la plataforma como 'Adolescencia'.

La historia sigue a André, el marido de la víctima y padre del único testigo ocular, que se ve envuelto en una investigación policial plagada de errores. La serie es lo suficientemente buena como para ser vista sin conocer la resolución del caso y es lo suficientemente corta como para ser vista de un tirón. La miniserie consta de solo 3 capítulos y es una oportunidad perfecta para sumergirse en un caso histórico.

La investigación policial choca contra diversos errores, convirtiéndose en un calvario para André, quien solo intenta continuar su vida junto al pequeño Alex. La serie es una de las mejores que ofrece ahora mismo la plataforma y es perfecta para aquellos que buscan una historia emocionante y apasionante. La producción de Rob Williams y Alex Winckler es una de las mejores de la temporada y es una oportunidad perfecta para verla de un tirón.

La serie está disponible en Netflix desde el pasado 4 de junio y es una de las mejores opciones para aquellos que buscan una historia emocionante y apasionante





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