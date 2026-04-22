La metamorfosis de Felipe González: del poder en La Moncloa a la oposición mediática

Análisis sobre la evolución política de Felipe González, su ruptura con la actual dirección del PSOE y su estrategia de distanciarse de Pedro Sánchez a través de alianzas simbólicas con la oposición.

El análisis de la figura de Felipe González ha vuelto a ocupar la actualidad política española, resucitando debates sobre su legado, su relación con la prensa y su persistente oposición al actual Gobierno de Pedro Sánchez . Gregorio Morán, en su obra Felipe González . El jugador de billar, retrató al expresidente como un estratega que, al igual que los jugadores de billar, debía maniobrar con las múltiples esferas que rodaban sobre el tapete del poder.

Morán sostenía que el único motor real en la política es el propósito de ganar elecciones, una máxima que, aunque incómoda, parece explicar las decisiones tomadas por los líderes a lo largo de las décadas. González, quien ostenta el récord de permanencia en La Moncloa, gobernó durante catorce años, dividiendo su trayectoria entre su etapa junto a Alfonso Guerra y la etapa en solitario tras la salida de su mano derecha. Tras su derrota en marzo de 1996, el expresidente confesó sentir una liberación personal, reconociendo que incluso él estaba harto de su propia figura, una autocrítica que rara vez se escucha en las altas esferas del poder. Sin embargo, su retiro de la vida política activa ha sido más nominal que real, especialmente tras sus recientes apariciones públicas en formatos televisivos de gran audiencia, donde ha mostrado una postura cada vez más alejada de la actual dirección del PSOE. El giro argumental de González ha desconcertado a muchos analistas, incluyendo a Ignacio Escolar, quien cuestiona cómo es posible que el expresidente sea ahora aplaudido por la misma prensa conservadora que durante sus años en el gobierno orquestó campañas mediáticas hostiles en su contra. La paradoja de ser elogiado por la derecha por sus constantes ataques a Pedro Sánchez sugiere, para muchos críticos, una falta de memoria histórica sobre el denominado sindicato del crimen, aquella ofensiva mediática que buscó desgastar su mandato a cualquier precio. González no solo ha marcado distancias con la actual cúpula socialista, sino que ha manifestado abiertamente su intención de no votar a su partido si Sánchez vuelve a concurrir como candidato, optando, según sus propias palabras, por el voto en blanco. Esta postura refleja una ruptura emocional y política profunda con la formación que él mismo lideró durante años, convirtiéndose, según sus detractores, en un activo electoral para la oposición, a pesar de las negativas del propio González sobre cualquier intención partidista directa. Esta semana, la presencia en Madrid de la opositora venezolana María Corina Machado ha servido como nuevo escenario para escenificar esta fractura ideológica. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez intentó establecer canales diplomáticos, María Corina Machado priorizó encuentros con líderes del Partido Popular y formaciones situadas a la derecha, en actos que contaron con la participación activa de González. El expresidente, experto en seleccionar cuidadosamente sus apariciones y el simbolismo de sus alianzas, respaldó a la dirigente venezolana utilizando un discurso sobre el liderazgo no mercenario, un término que resuena con ironía si se contrasta con su propia trayectoria marcada por el pragmatismo feroz. La escena política española observa con asombro cómo quien en su día justificó el ejercicio del poder bajo la máxima de que lo importante es que el gato cace ratones, reivindica hoy una pureza ética que parece destinada, ante todo, a incomodar a la actual administración. Esta guerra de gestos, discursos y alianzas externas subraya que, para González, la partida de billar nunca ha terminado realmente, solo han cambiado las bolas y el tapete sobre el que se desplaza su estrategia





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