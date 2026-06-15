La Mesa del Ferrocarril reactiva el acuerdo para una conexión ferroviaria entre Almería y el Poniente

Un acuerdo institucional busca impulsar la creación de un tren de cercanías o tranvía que una la capital almeriense con la comarca del Poniente, una zona de más de medio millón de habitantes que carece de red ferroviaria metropolitana. El proyecto, reivindicado desde hace más de dos décadas, también considera el transporte de mercancías para aliviar el tráfico pesado en una región agrícola clave.

La Mesa del Ferrocarril ha reactivado un acuerdo institucional para impulsar una conexión ferroviaria que dé cobertura a municipios clave del Poniente almeriense, como Roquetas, El Ejido y la propia Almería .

Esta aspiración, que se repite desde hace más de veinte años, busca crear una infraestructura que articule el principal eje urbano y económico de la provincia. La declaración institucional, cuya firma se pospuso por cuestiones de agenda pero se formalizará en la Universidad de Almería, busca escenificar un apoyo conjunto a un proyecto que, sobre el papel, podría conectar a más de medio millón de personas en una de las mayores aglomeraciones urbanas del sur peninsular que carece de red de cercanías ferroviarias.

La propuesta se enmarca en una secuencia de intentos de planificación que se remonta a finales de los años noventa, con estudios que ya señalaban la necesidad de prolongar el eje ferroviario hacia el Poniente. En 2008 se planteó un sistema tranviario metropolitano que no se ejecutó por la crisis económica, y posteriormente el Plan de Ordenación del Territorio del Poniente Almeriense (POTPA) incluyó la previsión de un corredor paralelo a la autovía, sin que se consolidase la reserva efectiva de suelo.

Para evitar que el proyecto se perdiera, la Mesa del Ferrocarril retomó la demanda en 2020 mediante alegaciones a la planificación territorial autonómica, pidiendo blindar el trazado para que el desarrollo urbanístico no cerrara la posibilidad de construirlo en el futuro. José Carlos Tejada, coordinador de la Mesa del Ferrocarril, señala que el tren aún no es una realidad por la falta de ejecución política, no por la ausencia de estudios.

Explica que la mesa se constituyó como plataforma para plantear soluciones de movilidad en el corto, medio y largo plazo, pero acusa a las administraciones de trasladarse la responsabilidad sin que se reserve el corredor en la planificación vigente. El argumento central del proyecto es demográfico: en el Poniente viven unos 330.000 personas, a las que se suman 220.000 de la capital, sumando aproximadamente 550.000 habitantes en un mismo eje sin conexión ferroviaria metropolitana.

Tejada califica esto como "una anomalía", ya que en ninguna comarca del país con este volumen de población falta un tren de cercanías. La movilidad diaria entre municipios como Roquetas de Mar, Vícar, El Ejido o Adra y la capital depende casi exclusivamente de la autovía A-7 y del vehículo privado. Se estima que en la comarca circulan más de 130.000 turismos, lo que genera un modelo de movilidad basado en el coche como única opción real para desplazamientos cotidianos.

El proyecto incorpora además una importante dimensión logística, pues el Poniente concentra alrededor del 70% de la producción agrícola de la provincia, un sector que genera millones de toneladas de frutas y hortalizas con salida casi exclusiva por carretera. La Mesa plantea que un futuro corredor ferroviario podría incluir usos para el transporte de mercancías, reduciendo así el tráfico pesado en la red viaria y mejorando la eficiencia logística del principal motor económico de la provincia.

El diseño del corredor no está definido; la propuesta más extendida sugiere un sistema de cercanías o tranvía metropolitano que conecte la capital con el Poniente a lo largo del eje costero. Sin embargo, el coordinador reconoce que se trata de un proyecto complejo, condicionado por la densidad de invernaderos y la ocupación del suelo en buena parte del trazado.

La clave, según la Mesa, no es solo construir la infraestructura, sino evitar que sea imposible en el futuro por la ocupación del suelo, por lo que insisten en la necesidad de reservar el corredor ya en los planes de ordenación





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