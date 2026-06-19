La Mesa del Congreso acepta parcialmente la moción del PP que busca la comparecencia de Sánchez

El Congreso ha aprobado parcialmente una moción del Partido Popular que insta al presidente del Gobierno a considerar su comparecencia en la Cámara. La iniciativa, que ha sido recortada por la Mesa, eleva la tensión política en la recta final del curso parlamentario.

La Mesa del Congreso ha aceptado la nueva moción presentada por el Partido Popular , si bien con algunos recortes respecto a la propuesta inicial. Los de Alberto Núñez Feijóo han aumentado el voltaje político en la última semana del curso parlamentario con una actividad ordinaria que incluye una moción que busca someter a votación la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , para que explique su gestión.

La moción original, que el PP había programado para el siguiente Pleno, incluía una serie de puntos que la Mesa ha ido desestimando parcialmente. Según fuentes oficiales del Partido Popular contrastadas con la Presidencia del Congreso, la Mesa ha rechazado dos de los puntos que los populares reformularon, pero ha aceptado otros tres.

El más destacado de los aceptados insta al presidente del Gobierno a considerar la oportunidad de someterse a una comparecencia, tal y como se solicitaba en una proposición no de ley anterior. Con este movimiento, el PP dispara el voltaje político del final de curso, forzando una votación en el Congreso sobre la posibilidad de que Sánchez acuda a la Cámara para dar explicaciones.

La iniciativa se produce en un contexto de tensión creciente entre el Gobierno y la oposición, y busca poner en el foco público la actuación del Ejecutivo en los últimos meses. El texto de la moción aceptada reza textualmente: "Insta al Presidente del Gobierno español a considerar la oportunidad de plantear una comparecencia, de la presente iniciativa, tal y como se solicitaba en la proposición no de ley 162/000386".

Este lenguaje, cuidadosamente redactado, procura evitar un enfrentamiento directo pero mantiene la presión sobre Sánchez. El PP, por su parte, ha defendido que la moción es un instrumento legítimo de control al Gobierno y que su objetivo es simplemente que el presidente rinda cuentas ante la Cámara. Por el contrario, el Gobierno ha calificado la iniciativa como una estrategia de desgaste sin propósito constructivo.

La sesión de control al Gobierno celebrada el 17 de junio de 2026 ya mostró la crispación existente, con Sánchez interveniendo para replicar a las críticas de la oposición. En ese pleno, el PP vetó dos enmiendas -una suya y otra de Junts per Catalunya- que pretendían que Sánchez disolviera las Cortes y convocara elecciones, lo que evidencia la escalada retórica. Ahora, con la aceptación parcial de la moción, el Congreso tendrá que votar si el presidente comparece.

La fecha de esa votación aún no está fijada, pero se espera que se produzca antes de que finalice el periodo de sesiones. Este episodio se enmarca en la precampaña de las elecciones generales que se anticipan para finales de 2026 o principios de 2027, y ambos partidos buscan marcar la agenda pública y demostrar su fuerza parlamentaria.

El PP intenta presentarse como una alternativa firme que ejerce oposición con rigor, mientras que el Gobierno busca proyectar estabilidad y acusa al PP de buscar la confrontación. La Mesa del Congreso, presidida por el socialista Meritxell Batet, ha tenido que mediar entre las posiciones foundadas y ha optado por aceptar solo los puntos que, a su juicio, se ajustan al reglamento.

La decisión ha sido criticada por algunos juristas que consideran que la moción podría estar vulnerando la separación de poderes. Sin embargo, desde la Cámara se defiende que todo se ha hecho conforme a la legalidad. En definitiva, la semana final del curso parlamentario estará marcada por esta votación, que promete ser un nuevo choque entre Gobierno y oposición en un escenario político cada vez más polarizado





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