La mejora en las bolsas y los retornos alcistas en IA y petróleo

El mercado bursátil ha sentido una recuperación esta última jornada en la que el Ibex ha sido capaz de recuperar algo de los 18.000 puntos perdidos el día antes, gracias a la mejora en el mercado de IA y el petróleo

Las compras se reactivaban en Bolsa . El tirón de la IA y la contención en el petróleo animaban la última jornada de la semana. La mejora abrió la puerta a que el Ibex amplíe su revalorización semanal y recupere los 18.000 puntos perdidos ayer.

Los inversores emitían un voto de confianza de cara a un fin de semana que podría deparar noticias más esclarecedoras sobre el. La paciencia de Estados Unidos se agotaba. Desde Washington afirmaron que las negociaciones estaban 'al límite', de modo que los dos escenarios más opuestos eran posibles: tanto una reanudación de los ataques de EEUU como un próximo acuerdo de paz.

El uranio enriquecido y el control del Estrecho de Ormuz son dos de los puntos de mayor fricción en unas negociaciones que, a pesar de las discrepancias, habían deparado 'avances' significativos en las últimas horas según EEUU. El precio del petróleo volvía a subir. Los resultados de Nvidia daba un nuevo tirón alcista a los sectores más vinculados a la IA.

Los índices asiáticos, con el Nikkei y el Kospi al frente, vuelven a ser dos de los grandes favorecidos de esta tendencia. Las compras avanzaban hoy en Bolsa





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