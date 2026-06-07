Un estudio reciente sugiere que la meditación puede cambiar el cerebro en solo unos minutos. Las investigaciones sugieren que si logras mantener la concentración durante tan solo unos minutos, tu cerebro podría empezar a experimentar cambios significativos.

La meditación puede cambiar el cerebro en solo unos minutos, sugiere un estudio reciente. Las investigaciones sugieren que si logras mantener la concentración durante tan solo unos minutos, tu cerebro podría empezar a experimentar cambios significativos.

El estudio encontró que las ondas cerebrales relacionadas con la relajación y la concentración aumentaban en los primeros minutos de la meditación, mientras que las ondas delta y gamma-1 disminuían. Los resultados sugieren que la mente se calma y se estabiliza a medida que la atención se estabiliza durante los primeros minutos. Los cambios en el cerebro de los participantes del estudio sugieren que sus mentes estaban pasando a estados más tranquilos y atentos en cuestión de minutos.

La meditación ha ganado popularidad en todo Estados Unidos, y se estima que 1 de cada 5 adultos ha practicado meditación en 2022. Un creciente número de investigaciones revela que la meditación puede ayudar a reducir la ansiedad, controlar el estrés, aliviar el dolor y mejorar la calidad del sueño, entre otros beneficios para la salud





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