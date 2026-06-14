La mayor oleada de OPV de la historia, liderada por gigantes de la IA, inundará los mercados en 2026

Las salidas a bolsa de SpaceX, OpenAI y Anthropic, con expectativas de recaudación masiva, marcarán un hito histórico en los mercados, aunque también generan alertas sobre posibles riesgos de sobreoferta y volatilidad.

El mundo financiero se prepara para una avalancha sin precedentes de ofertas públicas de venta ( OPV ) que podría redefinir los mercados de capitales. Liderada por empresas del sector de la inteligencia artificial y la exploración espacial, esta oleada apunta a convertir 2026 en el año récord de captación de dinero mediante debuts bursátiles.

El detonante ha sido la monumental OPV de Saudi Aramco, que recaudó cerca de 65.000 millones de euros, pero lo que viene supera cualquier imaginación. Según projections de Goldman Sachs, este año las empresas podrían captar hasta 225.000 millones de dólares, casi duplicando el récord anterior de 2021. Solo las salidas de SpaceX, OpenAI y Anthropic sumarían unos 80.000 millones, un volumen que eclipsa cualquier comparación histórica. El protagonismo indiscutible lo tienen los laboratorios de IA.

Anthropic, creadora de Claude, y OpenAI, impulsora de ChatGPT, han presentado folletos de forma confidencial, con previsiones de salida a bolsa en un plazo próximo. La prensa estadounidense sitúa el debut de Anthropic en octubre, mientras que Sam Altman, CEO de OpenAI, habría comunicado a su equipo que la operación ocurrirá "dentro de los próximos 12 meses".

Ambas apuntan a recaudaciones mínimas de 60.000 millones de dólares cada una, lo que las dejaría como la segunda y tercera OPV más grandes de la historia. De materializarse, el mercado vivirá un terremoto de valoraciones y expectativas.

Sin embargo, el entusiasmo inicial convive con crecientes voces de cautela. Laفكرة de una oferta tan masiva en un plazo tan corto genera interrogantes sobre la capacidad real de absorción de los inversores. Desde hace dos semanas, las tecnológicas ya han cedido un 10% en bolsa, lo que ha encendido las alertas.

Goldman Sachs advierte que el equilibrio entre oferta y demanda será "más complicado en 2027", especialmente cuando los inversores pre-OPV puedan vender sus acciones tras finalizar los periods de bloqueo, normalmente de 180 días. La firma suiza Vontobel prevé "episodios de volatilidad" en torno a esos vencimientos. Por su parte, Noah Weisberger, de BCA Research, señala que el mayor riesgo es una dilución de la prima de escasez que actualmente disfrutan los ganadores del sector.

El análisis histórico respalda parcialmente estos temores. En el estudio de los últimos 40 años, las grandes oleadas de OPV han precedido, en un 20% de los casos, a mercados con menores rentabilidades futuras y una contracción de los múltiplos de valoración. Deutsche Bank subraya una incógnita clave: cómo valorarán los mercados a OpenAI y a sus competidores cuando revelen sus estados financieros y su modelo de negocio, aún "poco comprendido".

La falta de rentabilidad es un denominador común: ni OpenAI ni Anthropic son rentables, aunque Anthropic podría alcanzar su primer trimestre en beneficios tras el empuje de Claude. SpaceX, que ya ha publicado cuentas, pasó de pérdidas de 500 millones en el primer trimestre de 2024 a beneficios de 4.300 millones tras fusionarse con xAI. Para Franklin Templeton, este contexto obligará al mercado a volverse más selectivo.

Esperan un aumento gradual de la actividad de OPV, una mayor alineación entre valoraciones privadas y públicas, y un entorno más exigente en general. Exigen a los inversores comprender las empresas mucho antes de que se listen ampliamente, un desafío en modelos de negocio complejos como los de la IA.

Además, el tiempo que transcurre desde la fundación hasta el debut se ha alargado drásticamente: de 6,5 años en 1980 a 13,5 años en 2024. Esta oleada de gigantes, sin embargo, podría acelerar el reloj para las próximas generaciones de startups, con la condicionante de que el mercado debe demostrar que puede digerir tal cantidad de capital nuevo sin colapsar





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