La mayoría de los diputados españoles son propietarios de vivienda, muchos con múltiples inmuebles

Un análisis revela que el 84,85% de los diputados del Congreso posee al menos una vivienda, superando el porcentaje de propietarios en la población general. Un porcentaje significativo de parlamentarios acumula tres o más inmuebles, lo que plantea interrogantes sobre la representatividad y la tensión en el mercado de la vivienda.

Un análisis exhaustivo de las declaraciones de bienes de los diputados del Congreso revela que una gran mayoría, el 84,85% (297 de 350), posee al menos una vivienda en propiedad.

Esta cifra supera significativamente el porcentaje de ciudadanos españoles propietarios de sus hogares, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). El estudio, realizado por Público, pone de manifiesto una disparidad entre la representación parlamentaria y la realidad social, ya que casi dos de cada diez diputados (20%) son propietarios de tres o más viviendas.

La investigación se vio obstaculizada por la falta de declaración de bienes de la diputada del PP, Ainhoa Molina, cuya documentación, según fuentes del partido, fue presentada pero extraviada en el Congreso. El análisis considera 'multipropietarios' a aquellos diputados con tres o más viviendas, excluyendo otras posesiones como fincas o locales.

Los datos revelan que 52 diputados no declaran tener vivienda propia, mientras que 145 poseen una, 81 dos, 32 tres, 22 cuatro, 7 cinco y 10 acumulan seis o más. Destacan dos diputadas como grandes tenedoras: María de las Mercedes Cantalapiedra (PP) con 19 viviendas y María Mercè Perea (PSOE) con 13.

Las diferencias entre grupos parlamentarios son notables, con PP y Vox superando el 24% de diputados multipropietarios, frente al 19% del PSOE y un porcentaje menor en Sumar y los grupos más pequeños. La falta de un control preciso y un reglamento específico para las declaraciones de bienes dificulta la transparencia y la verificación de la información.

Además, la vinculación de algunas propiedades a sociedades complica la identificación de la propiedad real. Este tema cobra especial relevancia en el contexto del debate sobre la congelación de alquileres, impulsada por el Gobierno y enfrentada a la oposición de PP y Junts per Catalunya.

Los datos de la Agencia Tributaria muestran que el 50,15% de los inmuebles en alquiler pertenecen a pequeños propietarios, mientras que el 39,8% está en manos de propietarios con entre tres y cinco viviendas, y un 8,81% con entre seis y diez. Un 1,66% corresponde a grandes tenedores con diez o más viviendas.

En el PP, 35 diputados (25,54%) poseen tres o más viviendas, destacando los casos de José Javier Folch (8 viviendas), Manuel Cobo y Rosa María Quintana (6 viviendas cada uno). La concentración de la propiedad de la vivienda en pocas manos agrava la tensión en el mercado inmobiliario español





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