La Marxa Beret 2025: Cronograma y Categorías de la 47 Edición en Val d'Aran

La 47 edición de la Marxa Beret se celebra el 7 de febrero en Val d'Aran con pruebas de 42, 21, 10 y 5 km. Conoce el horario de salida y el programa completo del evento de esquí de fondo en Pla de Beret.

La 47 edición de la Marxa Beret, el evento de esquí de fondo más emblemático de la Val d'Aran, tendrá lugar el domingo 7 de febrero de 2025 en el entorno natural del Pla de Beret. Esta competición, considerada una cita imprescindible para los amantes del esquí nórdico, reunirá a participantes de todos los niveles en un escenario espectacular.

Programa de Actividad y Horarios de Salida

La actividad deportiva comenzará previamente el sábado 6 de febrero con la celebración de pruebas de sprint y diversas actividades paralelas dirigidas a la comunidad deportiva. El evento principal se desarrollará el domingo 7 de febrero, día en el que la salida oficial de la Marxa Beret está prevista para las 10:00 horas.

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La organización ha estructurado la competición en cuatro distancias diferentes para cubrir las necesidades de todos los corredores. Las categorías incluyen la prueba clásica de 42 kilómetros, la media maratón de 21 kilómetros y la prueba de 10 kilómetros, diseñada para deportistas intermedios y avanzados.

Además, se mantiene la categoría de 5 kilómetros, conocida como Mini Marxa Beret, la cual está específicamente pensada para los más pequeños y para aquellas personas que desean iniciarse en este deporte de invierno. Esta modalidad permite a nuevos competidores disfrutar del evento en un formato accesible.

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Organización y Gestión del Evento Deportivo

La gestión administrativa y el tratamiento de datos personales corresponden a la empresa Sport Life Ibérica S.A.U. Esta entidad, con código de identificación fiscal A-82090952, tiene su domicilio social ubicado en la calle Nestares 20, código postal 28045, en Madrid, España. La gestión del evento requiere el registro previo de los participantes.

Los organizadores recopilan datos esenciales como nombre, apellidos, nombre de usuario, contraseña, correo electrónico, dirección postal, teléfono, género y fecha de nacimiento. La comunicación oficial y el soporte se establecen a través del número de teléfono 913470100 y la dirección de correo electrónico sportlifeiberica@slib.es.

Sport Life Ibérica S.A.U. ha designado a un Delegado de Protección de Datos para garantizar la seguridad de la información. Los participantes pueden contactar con este responsable en el domicilio social o a través de la dirección electrónica dpo@slib.es, asegurando el cumplimiento de las normativas de privacidad vigentes.

Impacto en la Comunidad y Próximos Pasos

La prueba se consolida como la gran clásica del esquí de fondo en el corazón de la Val d'Aran, atrayendo a fondistas de distintas categorías. La celebración en el Pla de Beret ofrece un entorno natural único que combina la competitividad deportiva con la belleza paisajística de la región.

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Los datos de los participantes se conservarán mientras el consentimiento no sea retirado. Los deportistas pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación o supresión dirigéndose por correo postal a la calle Nestares 20, a través del formulario web o contactando a protecciondatos@slib.es.

La organización mantiene los datos bloqueados y archivados durante un plazo máximo de cinco años para hacer frente a eventuales responsabilidades legales. Este marco garantiza la integridad de la competición y la protección de la información personal de todos los atletas inscritos en la 47 edición.