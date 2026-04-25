Un medio vinculado a la oposición venezolana publica una información de hace diez años contra Pedro Sánchez, acusándolo de fraude electoral. Se analiza la manipulación de la información y el contexto político de la época.

Mientras Corina Machado compartía fotografías desde el aeropuerto de Madrid, un medio de comunicación vinculado a la oposición venezolana publicaba una supuesta exclusiva con información de hace diez años contra Pedro Sánchez .

Se acusa al actual presidente del Gobierno español de una nueva presunta irregularidad, utilizando una información que ha sido desenterrada y manipulada. Es preocupante la facilidad con la que muchas personas aceptan estas artimañas políticas sin verificar la información ni cuestionar su veracidad. La llamada exclusiva de The Objective, en realidad, proviene de Antonio Caño, presidente de su Consejo Editorial, cuando era director de El País.

Esta información fue revelada por David Alandete, ex director adjunto, quien actualmente trabaja desde la Casa Blanca agitando la controversia contra el Gobierno español, actuando como una especie de portavoz de Donald Trump para diversos medios de desinformación. La exclusiva se centra en un momento emotivo de Susana Díaz durante los días turbulentos en los que ella y Felipe González conspiraron para destituir a Pedro Sánchez de la Secretaría General del PSOE.

El Partido Popular y sus aliados han aprovechado esta situación para atacar a la presidenta de Andalucía, afirmando sin pruebas que hubo fraude electoral. Se han lanzado tantas acusaciones contra Sánchez que podrían llenar un restaurante. La supuesta prueba es un video ralentizado que muestra a dos personas trasladando una urna tras una cortina.

Sin embargo, la realidad es muy diferente. La urna nunca se utilizó. Lo que se muestra es un comité escandaloso, transmitido en vivo y grabado, donde se podía observar la intensidad de la batalla política. La imagen manipulada se utiliza ahora para atacar a Sánchez y sus políticas.

Es fundamental entender que la urna no se utilizó, y la imagen podría corresponder al momento en que se decidió no emplearla. La disputa entre los partidarios y críticos de Sánchez en ese comité se centraba en el método de votación para convocar un Congreso extraordinario y decidir si se apoyaba la investidura de Rajoy, quien no contaba con mayoría parlamentaria.

Díaz y González, entre otros, pedían esta votación, mientras que Sánchez prefería el voto secreto en urna para evitar presiones y represalias. El clima era tenso en el PSOE.

Finalmente, la votación se realizó a mano alzada, como deseaban Susana Díaz y sus aliados. Sánchez perdió la votación y dimitió, pero luego lanzó una campaña exitosa para regresar y ganar las primarias. Se intenta hacer creer que ambos procesos son iguales, pero no lo son: son distintos y ocurrieron en momentos diferentes. No eran primarias, no hubo urna, y no hubo fraude electoral.

Recuerdo la vergüenza de aquellos días. Felipe González, quien ahora se reúne con Corina Machado y el PP, inició la campaña para derrocar a Sánchez en una entrevista en la Cadena SER. Una mujer que se autoproclamaba la única autoridad del PSOE llegó a Madrid, y se desató una lucha con llantos y acusaciones. La voluntad de Susana Díaz prevaleció, y Pedro Sánchez fue derrotado.

El 1 de octubre es una fecha cargada de simbolismo en la historia de España: Fernando VII abolió las leyes progresistas del Trienio Liberal y reinstauró la Inquisición, las mujeres obtuvieron el derecho al voto en 1931, Franco fue proclamado Jefe del Estado tras el golpe de julio de 1936, y en 2004 se aprobó el matrimonio homosexual. En 2016, se hizo evidente que en este país siguen operando fuerzas oscuras, y que se puede fabricar un fraude electoral sin pruebas, si así lo decide la oposición de derecha política y mediática.

Por cierto, las elecciones de junio habían sido manipuladas por la policía “patriótica” del Gobierno de Rajoy, quien afirma no tener conocimiento de ello en el juicio que se está llevando a cabo. Con la ayuda de los medios de comunicación, se lanzó una campaña contra Podemos, logrando cambiar el curso de las elecciones. Hace mucho tiempo que la llamada fiesta de la democracia está llena de… productos caducados.

El error de Sánchez, tras abandonar la Secretaría General, fue intentar recuperar lo perdido rápidamente. Sin embargo, el coche en el que viajaba estaba lleno de trampas y traidores. Susana Díaz perdió las siguientes elecciones andaluzas, poniendo fin a la hegemonía del PSOE en la comunidad desde la Transición. Moreno Bonilla ganó en minoría y se convirtió en el primer dirigente en permitir la entrada de la ultraderecha en las instituciones. Todas estas impunidades son el origen de la situación actual





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