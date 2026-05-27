El gobierno de Pedro Sánchez afronta una presión judicial sin precedentes con causas que salpican a su entorno, mientras la oposición y los socios parlamentarios debaten su continuidad. La sucesión de escándalos recuerda a los finales tumultuosos de los presidentes españoles.

La sucesión agobiante de casos de corrupción y la conmoción provocada por los atentados del 11M han marcado recientemente la vida política española, pero estas no son las únicas crisis que han(ll) escenado el final de los mandatos presidenciales.

Todos los presidentes de la democracia española han dejado el cargo en medio de fuertes convulsiones políticas, como si se tratara de una maldición cíclica. El actual presidente, Pedro Sánchez, aunque no dispone de mayoría parlamentaria y no ha logrado aprobar presupuestos en tres años, se enfrenta a un entorno político y personal acumulado de causas judiciales que aparecen casi cada semana.

La investigación del juez Santiago Pedraz sobre una posible trama de financiación ilegal desde el PSOE para atacar causas judiciales, junto con el registro de la UCO en la Dirección General de la Guardia Civil, han puesto al gobierno en el centro del huracán judicial. A esto se suman los viajes en avión privado, botellas de vino y chats sobre Venezuela que han salido a la luz y que focalizan la atención en el entorno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha sido imputado en algunas diligencias.

El PNV y Junts se abstuvieron en el Senado para evitar romper con Sánchez en medio de la presión judicial sobre el PSOE y el caso Plus Ultra, mientras la Cámara Alta reprueba al Ejecutivo por los casos de corrupción y los socios de Sánchez apelan a la presunción de inocencia. El juez Pedraz sitúa el origen del 'caso Leire Díez' en la carta a la ciudadanía que Sánchez publicó tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez, y los cinco días de reflexión que se tomó el presidente tras la apertura de esas diligencias.

Sánchez ha declarado su apoyo total a Zapatero, asegurando que no hay motivos para cambiar esa posición. Los registros de la UCO en los domicilios de Santos Cerdán, Pérez Dolset y Gaspar Zarrías, vinculados al 'caso Leire Díez', han finalizado, pero la sombra de la corrupción y la inestabilidad política sigue planeando sobre el final del mandato actual, echoing los finales turbulentos de gobiernos anteriores





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