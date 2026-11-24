La jueza Raquel Catalá consulta al TJUE si los desalojos de la AVS vulneran derechos europeos. Se paraliza el lanzamiento a una familia vulnerable en Villaverde por asimetría legal.

La magistrada Raquel Catalá, titular del Juzgado número 29 de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, ha decidido paralizar el desalojo de una familia con tres menores en situación de extrema vulnerabilidad. Esta resolución se ha producido con el propósito de elevar cinco cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, conocido por sus siglas en inglés como TJUE. El objetivo principal de este procedimiento es aclarar si la legislación española y la doctrina del Tribunal Supremo son compatibles con las normas comunitarias.

Consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea

La magistrada Raquel Catalá ha enviado estas preguntas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para determinar si la normativa nacional infringe la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Asimismo, se cuestiona si las prácticas actuales violan la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La jueza busca confirmar si se respetan los principios comunitarios de primacía y efectividad del Derecho de la Unión en estos procedimientos de lanzamiento.

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La familia afectada mantiene ocupado un inmueble desde el año 2020. El edificio es propiedad de la Agencia de Vivienda Social, también conocida por su sigla AVS, de la Comunidad de Madrid. La vivienda se encuentra ubicada en el barrio de Villaverde. La jueza ha destacado que la doctrina del Supremo sitúa a los jueces en una encrucijada jurídica irresoluble al exigir medidas precautorias que luego son vacías de contenido.

Asimetría entre caseros privados y administraciones

La magistrada Raquel Catalá denuncia una asimetría legal generada por el Gobierno a raíz del caso de Maricarmen. Esta regulación impide hasta el 31 de diciembre de 2030 los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional cuando se trata de caseros privados. Sin embargo, la norma excluye expresa e íntegramente a las Administraciones Públicas y entidades instrumentales titulares de vivienda social cuando ejecutan desalojos.

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Esta discriminación injustificable obliga al particular a soportar la función social de la propiedad de la vivienda, mientras que la Administración pública utiliza la vía administrativa para ejecutar lanzamientos inmediatos. La jueza sostiene que esta práctica deja a la calle a menores con discapacidad sin garantizar su protección adecuada. El Estado parece priorizar la ejecución inmediata frente a los derechos fundamentales de los colectivos más vulnerables en el sector público.

Detalles del caso y vulnerabilidad de la familia

El caso que ha activado las preguntas prejudiciales corresponde al desalojo instado por la Agencia de Vivienda Social contra un matrimonio y sus tres hijos menores. Los padres mantienen ocupado el piso desde el año 2020. El padre y dos de las menores tienen reconocidos diversos grados de dependencia o discapacidad. Esta situación clínica justifica la calificación de extrema vulnerabilidad por parte del juzgado.

En el año 2024, este juzgado denegó el desalojo debido a la vulnerabilidad de la familia. No obstante, la Comunidad de Madrid recurrió esa decisión. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid le dio la razón a la administración. La jueza Raquel Catalá considera que el parque de viviendas superior a 25.300 viviendas gestionado por la AVS debería permitir soluciones provisionales.

Definición de alternativa habitacional adecuada

La jueza Raquel Catalá necesita que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirme si el concepto de alternativa habitacional adecuada permite respuestas institucionales insuficientes. Cuestiona si es válido aceptar la asistencia del Samur Social, un servicio municipal con estancia limitada a dos meses. También duda de que las listas de adjudicación aleatoria por sorteo constituyan una garantía real.

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Además, se cuestiona si retirar la tutela de los hijos para trasladarlos a centros de acogida es una alternativa válida. La jueza señala que la vivienda no está adjudicada a otra familia. Existirían inmuebles públicos desocupados o cerrados que podrían usarse transitoriamente. La magistrada exige evitar arrojar a familias con menores discapacitados a la indigencia bajo estas condiciones administrativas.