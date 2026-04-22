La Mafia se sienta a la mesa cambia de nombre tras la ofensiva de Italia

El grupo de restauración zaragozano La Mafia se sienta a la mesa se rebautiza como La Famiglia se sienta a la mesa después de que Italia lograra la anulación de su marca en España por considerarla ofensiva y contraria al orden público.

El grupo de restauración La Mafia se sienta a la mesa ha anunciado un cambio de nombre significativo, adoptando la denominación La Famiglia se sienta a la mesa.

Esta decisión estratégica responde a una prolongada batalla legal con Italia, que ha logrado que la marca original sea anulada en España debido a su asociación con la criminalidad organizada y su carácter ofensivo. La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) dictaminó que el nombre 'La Mafia se sienta a la mesa' es contrario al orden público y a las buenas costumbres, una resolución que ha impulsado a la empresa a buscar una nueva identidad corporativa.

El proceso de cambio, que involucró la evaluación de más de 800 opciones y una votación interna, busca distanciarse de la controversia y reafirmar los valores del grupo, centrados en la celebración, el disfrute y la calidad del producto. Javier Floristán, CEO de la empresa, ha enfatizado que el cambio de nombre no alterará el proyecto en sí, sino que se trata de una evolución necesaria para asegurar su futuro y evitar asociaciones negativas.

La transformación de los locales comenzará en mayo y se espera que esté completa antes del verano, afectando principalmente a los 83 restaurantes que operan bajo la marca La Mafia se sienta a la mesa. El grupo también cuenta con 21 establecimientos Ditaly y 10 La Boutique Trattoria Viajera, que no se verán afectados por este cambio.

La disputa legal con Italia se remonta a varios años atrás, con el país transalpino argumentando que el uso de la denominación 'La Mafia' en un contexto de entretenimiento y gastronomía es profundamente ofensivo y denigra la memoria de las víctimas del crimen organizado. En 2018, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ya había ordenado la nulidad de la marca a nivel comunitario.

La OEPM, en su reciente resolución, respaldó la postura italiana, señalando que el nombre reproduce directamente el nombre de una organización criminal real y que su explotación comercial es inaceptable debido al daño que puede causar a las víctimas y sus familias. La Mafia se sienta a la mesa intentó defender su uso argumentando el derecho a la libertad de expresión y la presencia del término 'mafia' en obras literarias y audiovisuales, pero la OEPM rechazó estos argumentos, priorizando los valores morales fundamentales de la Unión Europea y sus Estados miembros.

Además de la declaración de nulidad, Italia ha iniciado un procedimiento judicial en Barcelona para exigir el cese definitivo del uso de la marca. A pesar de este revés legal, la empresa mantiene un ambicioso plan estratégico para expandirse y alcanzar los 200 locales y los 200 millones de euros de facturación en 2029, con la apertura de 30 nuevos restaurantes prevista para este año.

El cambio de nombre representa un punto de inflexión para el grupo de restauración, que busca reinventarse y consolidar su posición en el mercado sin las connotaciones negativas asociadas a su antigua denominación. La elección de 'La Famiglia se sienta a la mesa' busca evocar los valores de la familia, la tradición y la hospitalidad, elementos centrales de la cultura italiana y de la experiencia gastronómica que ofrece el grupo.

La empresa ha invertido significativamente en la investigación de mercado y en la consulta con expertos legales para garantizar que la nueva marca sea viable y no genere nuevas controversias. El CEO, Javier Floristán, ha expresado su alivio y optimismo ante este nuevo capítulo, destacando que el cambio de nombre es una oportunidad para fortalecer la imagen de la empresa y reafirmar su compromiso con la calidad, la innovación y la satisfacción del cliente.

Aunque el nombre del grupo corporativo se mantendrá como LMssLM, la transformación de los restaurantes será visible para el público, con una nueva imagen y una comunicación renovada que refleje los nuevos valores de la empresa. La apertura de un nuevo local con la nueva denominación en Madrid, en la zona de Velázquez, marcará el inicio de esta nueva etapa para La Famiglia se sienta a la mesa





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