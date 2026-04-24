La Maestranza de Sevilla Reabre sus Puertas con una Feria de Abril Prometedora

La plaza de la Real Maestranza de Sevilla inicia su temporada de Feria de Abril con un cartel estelar y una alta demanda de entradas. Daniel Luque, Juan Ortega y Pablo Aguado encabezan la terna de toreros que se enfrentarán a toros de El Parralejo.

La emblemática plaza de la Real Maestranza de Sevilla abre nuevamente sus puertas este viernes 24 de abril, dando inicio a una nueva y emocionante cita dentro de la temporada taurina, enmarcada en la vibrante Feria de Abril.

Este evento, un pilar fundamental de la vida social y cultural de la capital hispalense, se extiende a lo largo de todo el mes, ofreciendo un calendario repleto de espectáculos y tradiciones. El cartel anunciado para la jornada de hoy presenta una combinación excepcional de talento y experiencia, prometiendo un espectáculo inolvidable que encenderá la pasión de los aficionados.

Los diestros seleccionados representan una fusión entre el legado de una trayectoria consolidada y la energía renovadora de aquellos que se enfrentan a sus primeros desafíos en una plaza tan prestigiosa como la Maestranza. Se anticipa que más de 12.000 personas disfrutarán del arte y el valor de Daniel Luque, Juan Ortega y Pablo Aguado, quienes se enfrentarán a toros de renombre.

La Feria Taurina de Abril se consolida como uno de los eventos más importantes del calendario nacional, atrayendo a un público masivo. Se estima que durante el mes de abril, aproximadamente 200.000 personas se sumarán a esta celebración de la cultura taurina. La demanda ha sido tan alta que algunas jornadas, como la de hoy, ya han agotado todas las entradas disponibles para las categorías principales, demostrando el fervor y la expectación que rodea a este evento.

La corrida de este viernes, 24 de abril, estará protagonizada por toros de la ganadería El Parralejo, y la terna estará compuesta por los mencionados Daniel Luque, Juan Ortega y Pablo Aguado. La dirección de los toros estará a cargo de Juan Pedro Domecq, asegurando un espectáculo de alta calidad y emoción. La jornada se presenta con la misma promesa de éxito que la del día anterior, donde brillaron José María Manzanares, Roca Rey y Javier Zulueta.

El festejo dará comienzo a las 18:30 horas, el horario tradicional para las corridas del abono en los primeros días del ciclo sevillano. La Maestranza se prepara para medir el pulso de una temporada que se encuentra en una de sus semanas más cruciales, con una agenda repleta de eventos y desafíos. El calendario de corridas de toros en Sevilla continúa con una serie de espectáculos emocionantes.

El sábado 25 de abril, El Cid, Saúl Jiménez Fortes y José Garrido se enfrentarán a toros de La Quinta. El domingo 26 de abril, Manuel Escribano, Pepe Moral y Román protagonizarán una corrida con toros de Miura. Posteriormente, el domingo 10 de mayo, Carlos Tirado, Mario Vilau y Julio Mendez mostrarán su destreza con toros de la misma ganadería.

Finalmente, el domingo 17 de mayo, Uceda Vargas, Capdevila y Mariscal Ruiz completarán la programación con una corrida aún por definir. La Real Maestranza de Caballería se ha convertido en un escenario de excepción donde figuras de renombre como Roca Rey, Alejandro Talavante, Juan Ortega, Pablo Aguado, Tomás Rufo y José Mari Manzanares han elevado el nivel de los festejos.

La esperada vuelta de Morante de la Puebla añade un atractivo adicional a esta temporada, generando una gran expectación entre los aficionados. La Maestranza no solo es un lugar de encuentro para los amantes de la tauromaquia, sino también un símbolo de la identidad cultural de Sevilla, atrayendo a visitantes de todo el mundo que desean experimentar la emoción y la tradición de este arte ancestral.

La organización del evento ha puesto a disposición de los aficionados entradas con precios que varían entre los 75 euros, para las localidades más económicas, hasta los 237 euros para los puestos más privilegiados. Se recomienda a los interesados adquirir sus entradas con anticipación para asegurar su acceso a los festejos, dada la alta demanda y la rápida agotación de las localidades.

Para aquellos que no puedan disfrutar del espectáculo en vivo, existen alternativas para seguirlo a través de la televisión y plataformas online. OneToro TV y À Punt retransmitirán varios festejos de la Feria de Abril de Sevilla 2026, permitiendo a los aficionados disfrutar de la emoción de la corrida desde la comodidad de sus hogares. La emisión estará disponible tanto en los canales de televisión como en las aplicaciones móviles de ambas plataformas.

La Feria de Abril de Sevilla, con su rica historia y sus arraigadas tradiciones, se consolida como un evento de referencia en el panorama cultural español. La plaza de la Real Maestranza, testigo de innumerables gestas taurinas, se prepara para acoger una nueva edición de este festival, ofreciendo un espectáculo único y emocionante para todos los amantes del arte y la tradición.

La combinación de talento, emoción y tradición convierte a la Feria de Abril de Sevilla en una experiencia inolvidable, que atrae a visitantes de todo el mundo y contribuye a la promoción de la cultura española. La organización del evento ha puesto en marcha un dispositivo especial para garantizar la seguridad y el bienestar de los asistentes, así como para facilitar el acceso a la plaza y la información sobre los festejos.

La Feria de Abril de Sevilla es mucho más que una corrida de toros; es una celebración de la vida, la cultura y la tradición, que se vive con pasión y entusiasmo en cada rincón de la ciudad





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