La Maestranza de Sevilla Reabre sus Puertas con un Cartel Estelar para la Feria de Abril

La plaza de la Real Maestranza de Sevilla vuelve a vibrar con la emoción del toreo este sábado 25 de abril, en el marco de la Feria de Abril. El Cid, Saúl Jiménez Fortes y José Garrido protagonizan un cartel prometedor que atraerá a miles de aficionados.

La emblemática plaza de la Real Maestranza de Sevilla abre nuevamente sus puertas este sábado 25 de abril, dando inicio a una jornada crucial dentro del ciclo taurino de la Feria de Abril.

Este evento, arraigado en la tradición y el fervor popular, representa una de las citas más esperadas en la capital hispalense durante todo el mes de abril, atrayendo a miles de aficionados y convirtiéndose en un símbolo de la identidad cultural sevillana. La Maestranza, con su rica historia y su atmósfera inigualable, se prepara para recibir a tres figuras del toreo que prometen un espectáculo memorable, combinando la experiencia de los maestros con la energía y la ambición de los noveles.

La expectación es máxima, y la plaza se anticipa a una tarde llena de emoción, arte y valentía. El cartel de hoy presenta una terna de toreros de gran renombre: El Cid, Saúl Jiménez Fortes y José Garrido. Estos diestros, cada uno con su propio estilo y personalidad, se enfrentarán a toros de El Parralejo, con la colaboración de La Quinta, en una lidia que promete ser intensa y emocionante.

Se espera que más de 12.000 personas llenen las gradas de la Maestranza para presenciar este espectáculo, sumándose a los más de 200.000 aficionados que se prevé que disfruten de la feria taurina a lo largo del mes de abril. La demanda de entradas ha sido tan alta que algunas jornadas, como la de hoy, ya han agotado todas las localidades disponibles en las categorías principales, lo que demuestra el gran interés que despierta la tauromaquia en Sevilla.

La corrida de toros de este sábado se presenta como una continuación de la exitosa jornada del día anterior, protagonizada por Daniel Luque, Juan Ortega y Pablo Aguado, quienes también dejaron una huella imborrable en la plaza sevillana. El ambiente festivo y la pasión por el toreo se respiran en cada rincón de la ciudad, convirtiendo a Sevilla en el epicentro de la fiesta taurina nacional.

El festejo dará comienzo a las 18:30 horas, horario habitual de las corridas del abono durante estos días especiales del ciclo sevillano. La Real Maestranza, testigo de innumerables gestas taurinas a lo largo de su historia, volverá a medir el pulso de una temporada que se encuentra en uno de sus momentos más importantes.

En las próximas semanas, la plaza sevillana recibirá a otras figuras destacadas del toreo, como Manuel Escribano, Pepe Moral, Román, Carlos Tirado, Mario Vilau, Julio Mendez, Uceda Vargas, Capdevila, Mariscal Ruiz, Roca Rey, Alejandro Talavante, Tomás Rufo, José Mari Manzanares y, especialmente, la esperada vuelta de Morante de la Puebla. Los precios de las entradas para asistir a estos festejos varían entre los 61 euros, para las localidades más económicas, y los 229 euros, para los puestos más privilegiados.

Se recomienda a los aficionados adquirir sus entradas con anticipación para asegurar su acceso a la plaza. Para aquellos que no puedan disfrutar del espectáculo en vivo, existe la posibilidad de seguirlo a través de OneToro TV, la plataforma que transmite los festejos, o a través de Canal Sur, tanto en Andalucía como fuera del territorio, gracias a su canal internacional disponible en YouTube y en plataformas de pago como Movistar Plus+ u Orange TV.

La Feria de Abril de Sevilla se consolida así como un evento imprescindible para los amantes del toreo y una oportunidad única para disfrutar de la cultura y la tradición española





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