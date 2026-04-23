La Maestranza de Sevilla Reabre sus Puertas con un Cartel Estelar para la Feria de Abril

La plaza de toros de la Real Maestranza de Sevilla inicia una nueva temporada de corridas en el marco de la Feria de Abril, con la participación de destacados toreros como José María Manzanares, Roca Rey y Javier Zulueta. Se espera una gran afluencia de público y la venta de entradas ya ha superado las expectativas.

La emblemática plaza de la Real Maestranza de Sevilla abre nuevamente sus puertas este jueves 23 de abril, dando inicio a una nueva y emocionante cita dentro de la temporada taurina, enmarcada en la vibrante Feria de Abril.

Este evento, un pilar fundamental de la vida social y cultural de la capital hispalense, se extiende a lo largo de todo el mes, atrayendo a miles de visitantes y aficionados. El cartel anunciado para la jornada de hoy promete un espectáculo inolvidable, con la participación de tres figuras del toreo que combinan la experiencia de una larga trayectoria con la energía y la ilusión de quienes se enfrentan a la Maestranza por primera vez.

Se espera que más de 12.000 personas llenen las gradas para presenciar el arte y el valor de José María Manzanares, Roca Rey y Javier Zulueta. La Feria Taurina de Abril se consolida como uno de los eventos más importantes del calendario nacional, atrayendo a cerca de 200.000 personas durante todo el mes.

La alta demanda ha provocado que algunas jornadas, como la de hoy, hayan agotado todas sus entradas en las categorías principales, demostrando el fervor y la pasión que despierta la tauromaquia en Sevilla. La corrida de este jueves estará protagonizada por toros de la ganadería El Parralejo, que serán lidiados por la terna compuesta por José María Manzanares, Roca Rey y Javier Zulueta.

Los toros serán presentados por Victoriano del Río y Toros de Cortés, asegurando un espectáculo de alta calidad y emoción. La jornada se presenta tan atractiva como la del día anterior, donde brillaron Diego Urdiales, Emilio de Justo y David de Miranda. El festejo dará comienzo a las 18:30 horas, horario habitual para las corridas del abono en los primeros días del ciclo sevillano.

La Maestranza, testigo de innumerables gestas taurinas, se prepara para medir el pulso de una temporada que se encuentra en una de sus semanas más cruciales. La expectación es máxima, tanto por la calidad de los toreros como por la bravura de los toros que pisarán el ruedo. La plaza sevillana se convierte así en el epicentro de la fiesta taurina, atrayendo la atención de aficionados de todo el mundo.

La combinación de tradición, arte y pasión hace de la Feria de Abril en la Maestranza un evento único e irrepetible. En los próximos días, la Maestranza continuará ofreciendo un cartel de lujo, con la participación de figuras de renombre como Daniel Luque, Juan Ortega, Pablo Aguado, El Cid, Saúl Jiménez Fortes, José Garrido, Manuel Escribano, Pepe Moral, Román, Alejandro Talavante y Tomás Rufo, entre otros.

Destaca especialmente la esperada vuelta de Morante de la Puebla, un torero muy querido por el público sevillano. Los precios de las entradas para disfrutar de estos espectáculos varían entre los 58 euros, para las localidades más económicas, hasta los 250 euros para los puestos más privilegiados. Se recomienda a los aficionados adquirir sus entradas con antelación para asegurar su acceso a la plaza.

Para aquellos que no puedan asistir en persona, existe la posibilidad de seguir los festejos a través de OneToro TV y À Punt, las plataformas que retransmitirán varios eventos de la Feria de Abril de Sevilla 2026, tanto en sus canales como en sus aplicaciones móviles. La Feria de Abril en la Maestranza es mucho más que una serie de corridas de toros; es una celebración de la cultura, la tradición y el arte, que convierte a Sevilla en el centro de atención del mundo taurino





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