La Maestranza de Sevilla abre sus puertas con un cartel de rejones de altura y la expectación por Morante

La plaza de toros de la Real Maestranza de Sevilla celebra una nueva jornada taurina este domingo 19 de abril, con una destacada terna de rejoneadores y la mirada puesta en el regreso de Morante de la Puebla a los ruedos sevillanos. El evento forma parte de los preparativos para la Feria de Abril y se espera una gran afluencia de público.

La emblemática plaza de toros de la Real Maestranza de Sevilla reabre sus puertas este domingo 19 de abril, marcando un hito en la temporada taurina y la vibrante preparación para la esperada Feria de Abril, un evento que inunda de fervor y tradición la capital hispalense durante todo el mes de abril. El cartel diseñado para la jornada promete un espectáculo de gran calibre, capaz de erizar el vello y hacer vibrar al público presente en el histórico coso.

Los nombres que engalanan este cartel son un compendio de experiencia y talento emergente, fusionando la solidez de carreras consagradas con la audacia y el entusiasmo de jóvenes promesas que buscan dejar su huella en una plaza de la envergadura de la Maestranza. Más de doce mil aficionados tendrán el privilegio de presenciar la maestría de Andy Cartagena, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza, un trío de rejoneadores que garantiza emociones fuertes. Se estima que a lo largo del mes de abril, cerca de doscientos mil personas se congregarán para participar en esta feria taurina, considerada una de las más relevantes a nivel nacional. La expectación es tal que, en algunas de las jornadas más codiciadas, como la de hoy, el cartel de «no hay billetes» ha colgado anticipadamente para las localidades de mayor demanda. La corrida programada para este domingo, 19 de abril, presentará astados de la ganadería de Álvaro Núñez, lidiados por la terna conformada por Andy Cartagena, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza. Este encierro promete ser un digno rival para los jinetes, quienes deberán desplegar todo su arte y valentía. La jornada se perfila tan emocionante como el duelo de ayer entre Manuel Escribano y Borja Jiménez, un mano a mano que ya dejó patente la calidad del toreo. El festejo dará inicio a las 18:30 horas, siguiendo el horario habitual establecido para las corridas del abono en los primeros compases del ciclo sevillano. La Maestranza se convertirá, una vez más, en el epicentro de la tauromaquia, midiendo el pulso de una temporada que ya se adentra en una de sus semanas decisivas. La expectación se mantiene alta de cara a los próximos compromisos taurinos en Sevilla, con carteles de auténtico lujo. La programación continuará el lunes 20 de abril con Morante de la Puebla, Borja Jiménez y Tomás Ruf, frente a toros de Hnos. García Jiménez y Olga Jiménez. El martes 21 de abril será el turno de José María Manzanares, Alejandro Talavante y Daniel Luque, con toros de Núñez del Cuvillo. Para el miércoles 22 de abril, se anuncian Diego Urdiales, Emilio de Justo y David de Miranda, ante reses de El Parralejo. El jueves 23 de abril, el público podrá disfrutar de José María Manzanares, Roca Rey y Javier Zulueta, lidiando toros de Victoriano del Río y Toros de Cortés. Finalmente, el viernes 24 de abril, Daniel Luque, Juan Ortega y Pablo Aguado se enfrentarán a toros de Juan Pedro Domecq. Lea Vicens se erige como la única mujer torera que tendrá el honor de lucirse en esta temporada en la segunda plaza de mayor relevancia en el calendario taurino español. La rejoneadora francesa, junto a sus compañeros de espectáculo, Andy Cartagena y Guillermo Hermoso de Mendoza, ofrecerán una exhibición de rejoneo a caballo que sin duda deleitará a los amantes de esta modalidad taurina. Por otro lado, Morante de la Puebla se consolida como uno de los principales atractivos de la temporada en la Maestranza, con su reciente regreso a los ruedos. Tras anunciar su retirada de forma sorpresiva hace tan solo seis meses, lo que generó un considerable revuelo mediático, el diestro volvió a hacer acto de presencia en la arena sevillana el pasado Domingo de Resurrección. El torero tiene programadas más actuaciones durante la Feria de Abril, incluyendo la muy esperada corrida del Corpus Christi, que tendrá lugar el próximo 4 de junio. En cuanto a los precios de las entradas para asistir a los festejos de la Feria de Abril de Sevilla, los aficionados podrán acceder a estos eventos con localidades que oscilan entre los 60 euros, las más asequibles, hasta los 240 euros para los tendidos de mayor prestigio. Es fundamental que los interesados se mantengan atentos y aseguren sus entradas con antelación, dada la alta demanda y la posibilidad de que se agoten. Para aquellos que no puedan asistir presencialmente a la plaza, existe la opción de seguir la emoción de los toros de la Feria de Abril de Sevilla en directo. Las plataformas OneToro TV y À Punt son las encargadas de retransmitir varios de los festejos de esta importante feria. Las emisiones estarán disponibles tanto a través de sus canales de televisión como mediante sus respectivas aplicaciones móviles, garantizando que la afición pueda disfrutar del espectáculo desde cualquier lugar





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