La Maestranza Cierra la Feria de Abril con un Cartel Prometedor

La plaza de la Real Maestranza de Sevilla abre sus puertas este domingo para la última corrida de la Feria de Abril, con Manuel Escribano, Pepe Moral y Román como protagonistas. Se espera una gran afluencia de público y un espectáculo lleno de arte y valentía.

La emblemática plaza de la Real Maestranza de Sevilla abre nuevamente sus puertas este domingo 26 de abril, marcando el cierre de un mes de intensa fiesta y tradición.

El histórico ruedo se prepara para acoger una nueva y emocionante cita de la temporada taurina, enmarcada dentro de la vibrante Feria de Abril, un evento que transforma la capital hispalense en un hervidero de alegría y cultura durante todo el mes. La Feria de Abril, con su colorido, música y gastronomía, es un símbolo de la identidad sevillana y atrae a miles de visitantes cada año.

La corrida de hoy promete ser un espectáculo inolvidable, con un cartel que combina la experiencia de toreros consagrados con la energía y el talento de jóvenes promesas. La Maestranza, testigo de innumerables gestas taurinas, se prepara para recibir a un público expectante que anhela presenciar un despliegue de arte y valentía en el ruedo.

La combinación de legado y promesa en el cartel de hoy asegura un espectáculo de alta calidad, donde la tradición y la innovación se fusionan para ofrecer una experiencia única a los aficionados. La plaza de la Maestranza, con su rica historia y su atmósfera inigualable, es el escenario perfecto para celebrar la pasión por la tauromaquia.

Se espera que más de 12.000 personas llenen las gradas de la Maestranza para presenciar el desempeño de Manuel Escribano, Pepe Moral y Román, tres diestros que encarnan el espíritu de la tauromaquia española. La demanda de entradas ha sido tan alta que algunas jornadas, como la de hoy, ya han agotado todas las localidades disponibles en las categorías principales, lo que demuestra el gran interés que despierta la Feria de Abril y la temporada taurina en Sevilla.

A lo largo del mes de abril, se estima que alrededor de 200.000 personas han participado en los festejos taurinos, consolidando a Sevilla como uno de los principales centros de la tauromaquia en España. La corrida de este domingo estará protagonizada por toros de la ganadería El Parralejo, enfrentados a la terna formada por Manuel Escribano, Pepe Moral y Román. Los toros de Miura, conocidos por su bravura y nobleza, añadirán un elemento de emoción y desafío a la lidia.

La jornada se presenta tan prometedora como la del día anterior, donde El Cid, Saúl Jiménez Fortes y José Garrido brindaron un espectáculo memorable. La Maestranza, con su exigente público, espera un despliegue de arte y valentía por parte de los toreros. El festejo dará inicio a las 18:30 horas, horario habitual de las corridas del abono en los primeros días del ciclo sevillano. A partir del mes de mayo, el horario se modificará a las 19:00 horas.

La Maestranza continúa midiendo el pulso de una temporada que avanza hacia su recta final, con una serie de corridas programadas para los próximos días. El cartel de toreros para las próximas semanas incluye nombres destacados como Carlos Tirado, Mario Vilau, Julio Mendez, Uceda Vargas, Capdevila, Mariscal Ruiz, Lopez Peregrino, Martin Morilla y Ruiz de Velasco.

Figuras de renombre como Roca Rey, Alejandro Talavante, Juan Ortega, Pablo Aguado, Tomás Rufo y José Mari Manzanares ya han elevado el nivel de los festejos en la plaza sevillana de la Real Maestranza de Caballería, donde también se espera con entusiasmo la vuelta de Morante de la Puebla, un torero admirado por su estilo y su entrega. Los precios de las entradas para asistir a los festejos de la Feria de Abril oscilan entre los 69 euros y los 236 euros, dependiendo de la ubicación en la plaza.

Para aquellos que no puedan asistir en persona, la corrida de hoy podrá seguirse en directo a través de OneToro TV, la plataforma que retransmite los festejos, así como en Canal Sur, tanto en Andalucía como fuera del territorio, a través de su canal internacional disponible en YouTube y en plataformas de pago como Movistar Plus+ u Orange TV





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