La música en directo bate récords en España: 807 millones de euros en 2025

El sector de la música en directo en España alcanzó una cifra récord de 807 millones de euros en 2025, impulsado por el auge de los macroeventos, las giras internacionales y el apoyo del público a los artistas nacionales. El sector muestra un crecimiento estructural y una evolución hacia la experiencia musical.

La música en directo en España experimentó un auge significativo en 2025, generando unos ingresos de 807 millones de euros, lo que representa un incremento del 11,2% en comparación con el año anterior.

Este hito marca la primera vez que el sector supera la barrera de los 800 millones de euros y continúa una tendencia positiva de crecimiento durante cuatro años consecutivos, recuperándose del impacto de la pandemia. Según el último Anuario de la Música en Vivo de la Asociación de Promotores Musicales (APM), este crecimiento podría indicar una transformación estructural en el sector. Desde 2022, la industria ha mostrado una expansión constante, casi duplicando las cifras de 2019.

El aumento en la disponibilidad de grandes recintos dedicados a la música en vivo, junto con la llegada de giras internacionales de artistas de renombre como Rosalía, Bad Bunny y los once conciertos de Shakira en Madrid, contribuyen a este fenómeno. La mejora en la experiencia del espectador, con más servicios y comodidades, también juega un papel crucial en el atractivo de los eventos musicales.

El sector está evolucionando hacia eventos de mayor escala, donde la experiencia musical se convierte en el foco principal. Este crecimiento se atribuye a varios factores, incluyendo los cambios en los hábitos de consumo y la revalorización de los espacios de ocio al aire libre tras la pandemia.

Sin embargo, las asociaciones de la industria señalan que la bonanza económica actual en España es el principal impulsor de esta alta recaudación. La cultura y el ocio son considerados bienes de segunda necesidad, y España se ha convertido en un destino atractivo debido a su economía favorable.

Además, el clima agradable del país, la pasión del público por sus artistas favoritos y una infraestructura profesional de primer nivel, comparable a la de Londres o Nueva York, contribuyen a la vitalidad del sector. Esta combinación ha posicionado a España como un país clave para los músicos internacionales y sus giras.

A pesar de la popularidad de los artistas internacionales, el público español sigue mostrando un fuerte apoyo a los artistas nacionales, quienes fueron los principales responsables del récord de recaudación del año pasado. Siete de las diez giras más exitosas y rentables de 2025 fueron encabezadas por artistas españoles.

Joaquín Sabina lideró la lista con 383.633 fans en 41 conciertos de su gira Hola y Adiós, seguido de cerca por Manuel Carrasco, quien movilizó a 367.256 espectadores en 31 fechas con su Tour Salvaje. Antonio Orozco ocupó el tercer lugar con 170.378 entradas vendidas en 32 conciertos. Artistas como Aitana, Dellafuente y Lola Índigo también lograron atraer a cientos de miles de fans a sus conciertos, aunque con un número menor de fechas.

Dellafuente destacó por su alta asistencia promedio por concierto, con cerca de 59.000 espectadores, mientras que Aitana promedió 50.000 y Lola Índigo superó los 35.000. Este modelo dual, con giras extensas y macroconciertos puntuales, explica en parte el crecimiento del sector.

Además, el aumento de los precios de las entradas, que se han duplicado en la última década, ha contribuido a la rentabilidad. En 2015, el precio medio de una entrada era de 42 euros, mientras que en 2024 alcanzó los 84 euros.

Aunque este aumento ha generado críticas debido a las dificultades para adquirir entradas, las asociaciones de la industria argumentan que está relacionado con el poder adquisitivo de la población y el aumento de los costes de producción, incluyendo logística, personal, transporte y alojamiento. La producción de espectáculos masivos implica un riesgo económico considerable, con altos costes de montaje y personal, pero también impulsa el turismo y genera un impacto económico positivo en los negocios locales





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