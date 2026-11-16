La luz sube un 45,07%: Horarios clave para ahorrar en la factura eléctrica

El precio de la luz aumenta un 45,07% con un PVPC de 208,7 €/MWh. Conozca las horas más baratas y caras para optimizar su consumo y reducir costes.

El precio de la electricidad experimenta un incremento significativo del 45,07 % en la jornada actual, afectando directamente a los bolsillos de los hogares y empresas. El promedio del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) se sitúa en 208,7 €/MWh, mientras que el promedio en el mercado mayorista alcanza los 132,55 €/MWh. Esta variación obliga a los usuarios a replantear sus hábitos de consumo eléctrico para evitar sorpresas desagradables en la próxima factura mensual.

Horarios más económicos para reducir costes

La franja horaria más asequible para el consumo eléctrico será de 4:00 a 5:00 horas, con un precio de 100,06 euros/MWh. Durante este periodo, el precio de la luz del "Pool" mayorista bajará a 57,53 euros/MWh, ofreciendo una oportunidad clara para optimizar gastos energéticos. Los expertos sugieren aprovechar estas horas para realizar tareas que requieren alta potencia, como lavar ropa o utilizar electrodomésticos inteligentes programados.

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Picos de precios y recomendaciones de uso

Por el contrario, la franja horaria del día en la que el precio de la luz será más costosa para los consumidores será de 20:00 a 21:00 horas, con un precio de 343,6 euros/MWh. En este momento, el precio de la luz del "Pool" mayorista se disparará hasta los 204,64 euros/MWh. Durante estos periodos, es recomendable evitar el uso de dispositivos de alto consumo eléctrico para minimizar los costes y reducir la presión sobre la red.

Desglose detallado del PVPC por horas

A continuación, se detalla el precio de la luz hoy por horas para el consumidor bajo la tarifa regulada PVPC. De 1:00 a 2:00, el coste será de 148,67 €/MWh, mientras que de 5:00 a 6:00 se mantiene en 139,35 €/MWh. En la jornada matinal, de 9:00 a 10:00, el precio sube a 216,41 €/MWh, y al mediodía, de 13:00 a 14:00, desciende a 188,87 €/MWh.

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En la parte baja del día, de 17:00 a 18:00, el precio alcanza 257,31 €/MWh, y finalmente de 21:00 a 22:00, se sitúa en 333,89 €/MWh. Estos datos reflejan la volatilidad del mercado y la importancia de monitorizar los precios en tiempo real para tomar decisiones informadas sobre el uso de la energía en el hogar.

Diferencias entre el mercado mayorista y el consumidor

El POOL eléctrico es el mercado mayorista de electricidad donde se determina el precio de la luz en función de la oferta y la demanda. A continuación, se detalla el precio de la luz hoy por horas en este mercado: de 1:00 a 2:00 a 106,53€/MWh, de 5:00 a 6:00 a 92,13 €/MWh, y de 9:00 a 10:00 a 159,68 €/MWh. De 13:00 a 14:00, el precio baja a 75,58 €/MWh, y de 17:00 a 18:00 sube a 182,8 €/MWh. Finalmente, de 21:00 a 22:00, el precio es de 197,77 €/MWh.

Mientras que el PVPC es la tarifa regulada por el gobierno español para el suministro de electricidad, está diseñada específicamente para pequeños consumidores. Esta medida protege a hogares y pequeñas empresas con una potencia contratada de hasta 10 kW, ofreciendo un mecanismo de compensación frente a la volatilidad del mercado mayorista para estabilizar los costes energéticos a nivel nacional.