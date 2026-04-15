La Luz de Medina de Emma Lira, Ganadora del Premio Edhasa de Narrativa Histórica

La novela La luz de Medina, de Emma Lira, se alza con el Premio Edhasa de narrativa histórica por su minuciosa recreación del Califato de Córdoba y el ascenso de Almanzor, destacando también la figura de la erudita Lubna de Córdoba y la importancia del legado musulmán en España.

La novela La luz de Medina, de la escritora Emma Lira , ha sido galardonada con el Premio Edhasa de narrativa histórica en su novena edición. La obra se sumerge en el esplendor del Califato de Córdoba bajo la dinastía Omeya, reconstruyendo con detalle y sensibilidad la Hispa­nia árabe-musulmana en su apogeo, centrándose en la figura del caudillo Almanzor y en la trascendental labor de Lubna de Córdoba, una esclava que ascendió a secretaria de la cancillería de al-Hakam II y fue pieza clave en la organización de la ambiciosa biblioteca califal.

El jurado ha elogiado la extraordinaria sensibilidad de Lira para describir con ricos detalles y un exotismo velado la época y los personajes, resaltando la recreación de la vida en Medina Azahara y la historia de Almanzor antes de convertirse en leyenda. Con una trayectoria de ocho novelas previas, entre las que destacan La luna sobre Roma y El cautivo, Emma Lira demuestra su profunda conexión con la historia y el mundo árabe, habiendo colaborado en publicaciones de historia y actuado como guía cultural en países como Marruecos, Argelia, Jordania, Líbano y Arabia Saudí.

Su pasión por la historia y la arqueología, junto a su conocimiento del islam, la impulsan a reivindicar en La luz de Medina la importancia del califato de Córdoba, una etapa de nuestra memoria histórica que, según la autora, no recibe el reconocimiento que merece. El editor de Edhasa, Daniel Fernández, subrayó la pertinencia de la obra y cómo Lira da vida a figuras musulmanas poderosas, recuperando el papel de la mujer en aquella sociedad. Fernández también destacó la relevancia de mostrar el esplendor de al-Andalus en el contexto actual de debate sobre la inmigración, ironizando sobre la hipocresía de quienes reniegan de esta herencia cultural.

Emma Lira enfatizó la necesidad de reconocer la contribución del legado musulmán a la historia y cultura españolas, contrastando la aceptación general del pasado romano con la reticencia a valorar el período islámico. Recordó que al-Ándalus no se limitó a Andalucía, sino que se extendió hasta la cornisa cantábrica. La autora explicó la compleja estructura del califato en el siglo X, con la coexistencia de tres califas: el abasí en Bagdad, el fatimí en el norte de África y el omeya en Córdoba bajo Abderramán III.

La novela pinta un retrato de la Córdoba de entonces como un centro de civilización que celebraba la vida, la poesía y el amor cortés, incluyendo expresiones homoeróticas y el consumo de vino, invitando a una prosa florida para evocar esa atmósfera refinada. La figura de Lubna de Córdoba emerge como una erudita que gestionó una biblioteca de 400.000 volúmenes y pudo influir en la Escuela de Traductores de Toledo. Lira subraya el valor de la novela histórica para rescatar del olvido a personajes como Lubna o para profundizar en figuras como Almanzor, cuyo retrato histórico ha sido desvirtuado, comparándolo con Aníbal para los cristianos, un líder temido cuya verdadera complejidad se ha perdido en la memoria colectiva.

A pesar de la presencia de Almanzor, La luz de Medina se distingue por ser un retrato íntimo y centrado en los aspectos humanos y cotidianos de la época, en lugar de un relato bélico, explorando las emociones y la vida privada en Medina Azahara.





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